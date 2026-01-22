Только начинают, – аналитик сказал, как Европа могла бы закрыть небо Украины

Россия нанесла очередной террористический удар по энергетической инфраструктуре Украины, поразив объекты в восьми регионах. Запад оказывает помощь на восстановление и системы ПВО, но отказывается передать дальнобойное оружие для ударов по местам запуска российских ракет.

Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд объяснил 24 Каналу, что уже 4 года обсуждают создание зон воздушной обороны над Украиной с привлечением западных перехватчиков для защиты энергетики, но план до сих пор не реализован.

Почему идея зон ПВО над Украиной до сих пор не реализована?

Россия ударила по объектам в Днепре, Житомире, Запорожье, Киеве, Одессе, Сумах, Харькове и Донецке. Атаки нанесли значительный ущерб как энергетическим объектам, так и жилой и гражданской инфраструктуре.

Скоординированные меры поддержки существуют, но их слишком мало. Запад оказывает помощь на восстановление энергетической инфраструктуры и системы ПВО для ее защиты, однако стратегического решения нет.

Это сотрудничество для Украины начинается только сейчас. Ключевые ракеты, как немецкая Taurus или американская Tomahawk, до сих пор не переданы Украине, хотя говорят об этом давно,

– сказал Умланд.

Речь идет о создании зон воздушной обороны над Украиной для активной защиты энергетической инфраструктуры не только украинскими системами ПВО, но и западными перехватчиками, которые могли бы сбивать российские ракеты и беспилотники.

"Это уже старая идея и существовало много веских причин для ее воплощения. Это не привело бы к гибели российских солдат и не означало бы прямого военного противостояния между Россией и странами, которые отправляли бы самолеты для защиты воздушного пространства Украины. Но этого не делают – теперь мы видим последствия", – объяснил Умланд.

