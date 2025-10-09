В четверг, 9 октября, Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС дать "общий ответ" на новые нарушения воздушного пространства российскими самолетами, включая сбивание воздушных угроз.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Европарламента.

Читайте также Пилоты НАТО рискуют попасть в ловушку: Россия нарушениями проверяет терпение Альянса, – BI

Что предусматривает резолюция Европарламента?

За резолюцию, которая поддерживает инициативу создания "Стены дронов" и призывает к более тесному сотрудничеству с Украиной в сфере защиты воздушного пространства, проголосовали 469 депутатов Европарламента.

Против выступили 97, а еще 38 воздержались.

Авторы резолюции решительно осудили "безрассудные и эскалационные действия" России, включая нарушения воздушного пространства стран-членов ЕС и НАТО – Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии.

Умышленное вмешательство России в воздушное движение ЕС, работу критических служб и инфраструктуры, а также в функционирование политических институтов ЕС и государств-членов с помощью беспилотников является серьезным нарушением международных норм и представляет серьезную угрозу гражданам ЕС, миру и безопасности в Европе,

– говорится в тексте документа.

Отмечается, что использование дронов является частью гибридной войны, которую ведет Россия.

В связи с этим авторы резолюции призывают Европейский совет и Еврокомиссию создать многоуровневую систему реагирования на атаки в воздушном, морском, наземном и цифровом пространствах, соразмерную с масштабом и интенсивностью враждебных действий против ЕС.

По словам депутатов, ЕС должен продемонстрировать решительность и сигнализировать, что "любая третья страна, пытающаяся нарушить суверенитет государства-члена, немедленно столкнется с возмездием".

Российские самолеты неоднократно нарушали воздушное пространство: последние новости