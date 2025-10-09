Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Европарламента.

Что предусматривает резолюция Европарламента?

За резолюцию, которая поддерживает инициативу создания "Стены дронов" и призывает к более тесному сотрудничеству с Украиной в сфере защиты воздушного пространства, проголосовали 469 депутатов Европарламента.

Против выступили 97, а еще 38 воздержались.

Авторы резолюции решительно осудили "безрассудные и эскалационные действия" России, включая нарушения воздушного пространства стран-членов ЕС и НАТО – Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии.

Умышленное вмешательство России в воздушное движение ЕС, работу критических служб и инфраструктуры, а также в функционирование политических институтов ЕС и государств-членов с помощью беспилотников является серьезным нарушением международных норм и представляет серьезную угрозу гражданам ЕС, миру и безопасности в Европе,

– говорится в тексте документа.

Отмечается, что использование дронов является частью гибридной войны, которую ведет Россия.

В связи с этим авторы резолюции призывают Европейский совет и Еврокомиссию создать многоуровневую систему реагирования на атаки в воздушном, морском, наземном и цифровом пространствах, соразмерную с масштабом и интенсивностью враждебных действий против ЕС.

По словам депутатов, ЕС должен продемонстрировать решительность и сигнализировать, что "любая третья страна, пытающаяся нарушить суверенитет государства-члена, немедленно столкнется с возмездием".

