Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Европарламента.
Что предусматривает резолюция Европарламента?
За резолюцию, которая поддерживает инициативу создания "Стены дронов" и призывает к более тесному сотрудничеству с Украиной в сфере защиты воздушного пространства, проголосовали 469 депутатов Европарламента.
Против выступили 97, а еще 38 воздержались.
Авторы резолюции решительно осудили "безрассудные и эскалационные действия" России, включая нарушения воздушного пространства стран-членов ЕС и НАТО – Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии.
Умышленное вмешательство России в воздушное движение ЕС, работу критических служб и инфраструктуры, а также в функционирование политических институтов ЕС и государств-членов с помощью беспилотников является серьезным нарушением международных норм и представляет серьезную угрозу гражданам ЕС, миру и безопасности в Европе,
– говорится в тексте документа.
Отмечается, что использование дронов является частью гибридной войны, которую ведет Россия.
В связи с этим авторы резолюции призывают Европейский совет и Еврокомиссию создать многоуровневую систему реагирования на атаки в воздушном, морском, наземном и цифровом пространствах, соразмерную с масштабом и интенсивностью враждебных действий против ЕС.
По словам депутатов, ЕС должен продемонстрировать решительность и сигнализировать, что "любая третья страна, пытающаяся нарушить суверенитет государства-члена, немедленно столкнется с возмездием".
Российские самолеты неоднократно нарушали воздушное пространство: последние новости
В конце сентября воздушные силы НАТО несколько раз перехватывали российские самолеты в международном воздушном пространстве над Балтикой. Вражеские истребители каждый раз нарушали правила полетов.
В частности, 25 сентября в НАТО заявили о перехвате двумя венгерскими истребителями Gripen пяти российских военных самолетов. Отмечается, что Су-30, Су-35 и три МиГ-31 пролетели у воздушного пространства Латвии.
Кроме самолетов, над аэропортами и военными объектами в Европе не раз пролетали неизвестные дроны. Впервые их зафиксировали в Дании, а затем Бельгии, Эстонии, Литве, Германии, Польше, а также и в Финляндии над ГЭС.