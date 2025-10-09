Укр Рус
Збиття російських літаків: Європарламент ухвалив резолюцію щодо порушень повітряного простору
9 жовтня, 14:47
Збиття російських літаків: Європарламент ухвалив резолюцію щодо порушень повітряного простору

Поліна Буянова
Основні тези
  • Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає до спільної відповіді ЄС на порушення повітряного простору російськими літаками, включно зі збиттям повітряних загроз.
  • Резолюція підтримує ініціативу створення "Стіни дронів" і закликає до тіснішої співпраці з Україною, засуджуючи дії Росії як серйозну загрозу безпеці в Європі.

У четвер, 9 жовтня, Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій закликав ЄС дати "спільну відповідь" на нові порушення повітряного простору російськими літаками, включно зі збиттям повітряних загроз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Європарламенту.

Що передбачає резолюція Європарламенту?

За резолюцію, яка підтримує ініціативу створення "Стіни дронів" і закликає до тіснішої співпраці з Україною у сфері захисту повітряного простору, проголосували 469 депутатів Європарламенту. 

Проти виступили 97, а ще 38 утрималися.

Автори резолюції рішуче засудили "безрозсудні та ескалаційні дії" Росії, включно з порушеннями повітряного простору країн-членів ЄС та НАТО – Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії.

Навмисне втручання Росії у повітряний рух ЄС, роботу критичних служб та інфраструктури, а також у функціонування політичних інституцій ЄС і держав-членів за допомогою безпілотників є серйозним порушенням міжнародних норм і становить серйозну загрозу громадянам ЄС, миру та безпеці в Європі, 
– йдеться в тексті документа.

Зазначається, що використання дронів є частиною гібридної війни, яку веде Росія. 

У зв'язку з цим автори резолюції закликають Європейську раду та Єврокомісію створити багаторівневу систему реагування на атаки в повітряному, морському, наземному та цифровому просторах, співмірну з масштабом і інтенсивністю ворожих дій проти ЄС.

За словами депутатів, ЄС повинен продемонструвати рішучість та сигналізувати, що "будь-яка третя країна, яка намагається порушити суверенітет держави-члена, негайно зіткнеться з відплатою".

Російські літаки неодноразово порушували повітряний простір: останні новини

  • Наприкінці вересня повітряні сили НАТО кілька разів перехоплювали російські літаки у міжнародному повітряному просторі над Балтикою. Ворожі винищувачі щоразу порушували правила польотів.
     

  • Зокрема, 25 вересня в НАТО заявили про перехоплення двома угорськими винищувачами Gripen п'яти російських військових літаків. Зазначається, що Су-30, Су-35 і три МіГ-31 пролетіли поблизу повітряного простору Латвії. 
     

  • Окрім літаків, над аеропортами та військовими об'єктами у Європі неодноразово пролітали невідомі дрони. Уперше їх зафіксували у Данії, а згодом також Бельгії, Естонії, Литві, Німеччині, Польщі, а також і у Фінляндії над ГЕС.