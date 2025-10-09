У четвер, 9 жовтня, Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій закликав ЄС дати "спільну відповідь" на нові порушення повітряного простору російськими літаками, включно зі збиттям повітряних загроз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Європарламенту.

Що передбачає резолюція Європарламенту?

За резолюцію, яка підтримує ініціативу створення "Стіни дронів" і закликає до тіснішої співпраці з Україною у сфері захисту повітряного простору, проголосували 469 депутатів Європарламенту.

Проти виступили 97, а ще 38 утрималися.

Автори резолюції рішуче засудили "безрозсудні та ескалаційні дії" Росії, включно з порушеннями повітряного простору країн-членів ЄС та НАТО – Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії.

Навмисне втручання Росії у повітряний рух ЄС, роботу критичних служб та інфраструктури, а також у функціонування політичних інституцій ЄС і держав-членів за допомогою безпілотників є серйозним порушенням міжнародних норм і становить серйозну загрозу громадянам ЄС, миру та безпеці в Європі,

– йдеться в тексті документа.

Зазначається, що використання дронів є частиною гібридної війни, яку веде Росія.

У зв'язку з цим автори резолюції закликають Європейську раду та Єврокомісію створити багаторівневу систему реагування на атаки в повітряному, морському, наземному та цифровому просторах, співмірну з масштабом і інтенсивністю ворожих дій проти ЄС.

За словами депутатів, ЄС повинен продемонструвати рішучість та сигналізувати, що "будь-яка третя країна, яка намагається порушити суверенітет держави-члена, негайно зіткнеться з відплатою".

Російські літаки неодноразово порушували повітряний простір: останні новини