В пятницу, 17 октября, на фронте погиб защитник из Энергодара Федор Манаков. Ранее мужчина работал на Запорожской АЭС.

Ему было 32 года. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Энергодара Дмитрия Орлова.

Что известно о погибшем защитнике?

Федор добровольно стал в ряды защитников с первых дней полномасштабного вторжения оккупантов. Он пошел защищать Родину по зову сердца – чтобы мы все имели мирное небо над головой.

Его жизнь оборвалась слишком рано, но память о Федоре, его отвагу, доброту и искренность навсегда останется в сердцах родных, друзей и коллег,

– написал мэр.

Ранее покойный был работником ЭРП службы ОПМ Запорожской АЭС.

К слову, прощание с воином состоится в Киеве. В последний путь мужчину проведут во вторник, 21 октября, в 10:00 в крематории №10 по улице Байковой, 16.



Погибший на войне Федор Манаков / Фото Дмитрия Орлова

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника!

