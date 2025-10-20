На фронте погиб защитник из Энергодара и работник Запорожской АЭС Федор Манаков
- Защитник из Энергодара и работник Запорожской АЭС 32-летний Федор Манаков погиб на фронте 17 октября.
- Мужчина воевал с первых дней полномасштабного вторжения, с ним будут прощаться в Киеве 21 октября.
В пятницу, 17 октября, на фронте погиб защитник из Энергодара Федор Манаков. Ранее мужчина работал на Запорожской АЭС.
Ему было 32 года. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Энергодара Дмитрия Орлова.
Что известно о погибшем защитнике?
Федор добровольно стал в ряды защитников с первых дней полномасштабного вторжения оккупантов. Он пошел защищать Родину по зову сердца – чтобы мы все имели мирное небо над головой.
Его жизнь оборвалась слишком рано, но память о Федоре, его отвагу, доброту и искренность навсегда останется в сердцах родных, друзей и коллег,
– написал мэр.
Ранее покойный был работником ЭРП службы ОПМ Запорожской АЭС.
К слову, прощание с воином состоится в Киеве. В последний путь мужчину проведут во вторник, 21 октября, в 10:00 в крематории №10 по улице Байковой, 16.
Погибший на войне Федор Манаков / Фото Дмитрия Орлова
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника!
Кто еще погиб на войне в Украине?
- Виталий Яновский – священнослужитель Православной церкви Украины, присоединившийся к армии после смерти жены в 2023 году. Мужчина родился в Казахстане, в 1996 году стал иереем, был преподавателем семинарии и директором воскресной школы.
- Иван Михайлишин – экс-начальник Галицкой полиции, служивший командиром экипажа беспилотных авиационных комплексов. Мужчина более 25 лет посвятил работе в органах внутренних дел.
- Богдан Пахольчишин – 29-летний нацгвардеец со Львовщины, прошедший боевой путь через передовые позиции на Покровщине и Сумщине. Мужчина не успел создать собственной семьи, погиб из-за атаки вражеского дрона.