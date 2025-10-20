На фронті загинув захисник з Енергодара та працівник Запорізької АЕС Федір Манаков
- Захисник з Енергодара та працівник Запорізької АЕС 32-річний Федір Манаков загинув на фронті 17 жовтня.
- Чоловік воював із перших днів повномасштабного вторгнення, із ним прощатимуться в Києві 21 жовтня.
У п'ятницю, 17 жовтня, на фронті загинув захисник з Енергодара Федір Манаков. Раніше чоловік працював на Запорізькій АЕС.
Йому було 32 роки. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Енергодара Дмитра Орлова.
Що відомо про загиблого захисника?
Федір добровільно став до лав оборонців із перших днів повномасштабного вторгнення окупантів. Він пішов захищати Батьківщину за покликом серця – аби ми всі мали мирне небо над головою.
Його життя обірвалося надто рано, але пам'ять про Федора, його відвагу, доброту й щирість назавжди залишиться в серцях рідних, друзів і колег,
– написав мер.
Раніше покійний був працівником ЕРП служби ВПМ Запорізької АЕС.
До слова, прощання з воїном відбудеться в Києві. В останню путь чоловіка проведуть у вівторок, 21 жовтня, о 10:00 у крематорії №10 по вулиці Байковій, 16.
Загиблий на війні Федір Манаков / Фото Дмитра Орлова
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника!
Хто ще загинув на війні в Україні?
Віталій Яновський – священнослужитель Православної церкви України, що приєднався до війська після смерті дружини у 2023 році. Чоловік народився в Казахстані, у 1996 році став ієреєм, був викладачем семінарії та директором недільної школи.
Іван Михайлишин – ексначальник Галицької поліції, що служив командиром екіпажу безпілотних авіаційних комплексів. Чоловік понад 25 років присвятив роботі в органах внутрішніх справ.
Богдан Пахольчишин – 29-річний нацгвардієць зі Львівщини, що пройшов бойовий шлях через передові позиції на Покровщині та Сумщині. Чоловік не встиг створити власної сім'ї, загинув через атаку ворожого дрона.