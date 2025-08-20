Информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ в войне против России – фейк. Его распространяют подконтрольные Кремлю пропагандистские ресурсы.

Об этом в среду, 20 августа, предупредил Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает 24 Канал. Украина за годы независимости никогда не имела регулярной армии такой численности.

Что известно о новом фейке?

Пропагандисты убеждают, что российские хакеры якобы взломали базу данных Генштаба ВСУ, откуда получили информацию о "1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных" за время полномасштабного вторжения.

Цель этого фейка – деморализовать украинцев, убедить мир в "истощенности и неэффективности ВСУ" и ослабить ее (Украины – 24 Канал) международную поддержку,

– отмечают в ЦПД.

Российский фейк о потерях ВСУ / Скриншот ЦПД

В ЦПД фейк назвали "абсолютно абсурдным", поскольку Украина за годы независимости не имела регулярной армии в 1,7 миллиона человек.

Обратите внимание! По состоянию на январь 2025 года, по словам Владимира Зеленского, численность украинской армии составляла 880 тысяч человек. Кроме того, президент сообщал, что потери российских военнослужащих втрое превышают украинские.

Напомним, ранее пропагандисты запустили телеграмм-бот для сбора чувствительной информации об украинских военных под предлогом поиска пропавших без вести.

Что известно о потерях россиян в войне?

По состоянию на утро 20 августа Генштаб ВСУ отчитался об около 1 072 700 ликвидированных оккупантов с 24 февраля 2022 года.

В ЦПИ отметили – это нивелирует вымышленные цифры пропагандистов о потерях Украины.

Более того, россияне лишились: