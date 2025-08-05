Кто может получить пенсию по потере кормильца, если УБД пропал без вести?

На пенсию в связи с потерей кормильца могут претендовать нетрудоспособные члены семьи лица, которое исчезло, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Какая будет пенсия, если начал работать в 18 лет

Это могут быть:

Жена, отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

Дети, которые не достигли 8 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 8 лет;

Дети, которые учатся на дневной форме обучения в школах, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях.

Итак, помощь от государства оформить в частности мать, которая получает пенсию по возрасту или по инвалидности.

Право на пенсию возникает через один месяц после того, как сведения об исчезновении внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Пенсия назначается на весь период, когда лицо является пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Какой размер пенсии?

Размер выплаты составляет:

На одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту кормильца;

На двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту кормильца, что распределяется между ними равными частями.

Поскольку пенсионерам по возрасту минимальная пенсия установлена на уровне в 2 361 гривна, тогда пенсия в связи с потерей кормильца не может быть меньше 1 180 гривен.

Как оформить пенсию по потере кормильца?

Для оформления пенсии по потере кормильца нужно получить выписку из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах.

После этого обратиться в любой Сервисный центр Пенсионного фонда лично, или отправить заявку на Портале электронных услуг ПФУ.



