Бизнес на фоне тренда: украинцы продают фигурки из McDonald's дороже, чем они стоят
- Украинцы продают фигурки из McDonald's, которые идут в подарок с меню "Друзья", дороже, чем их начальная стоимость.
- На OLX цены на эти фигурки варьируются от 300 до 1000 гривен в зависимости от количества и наличия дополнительных аксессуаров.
После того, как McDonald's выпустил в продажу меню в коллаборации с культовым сериалом "Друзья", украинцы шли в рестораны, чтобы приобрести блюда, к которым в подарок идет игрушка в виде одного из главных персонажей. Однако некоторые превратили развлечение в бизнес.
Об этом сообщает 24 Канал. Оказывается предложения на OLX по продаже этих фигурок есть разные.
За сколько продают фигурки "Друзей" на OLX?
На OLX можно встретить различные предложения – как только одну фигурку, так и целую коллекцию. Кто-то продает полочку для них, а одно предложение даже включает в себя авторский соус Моники Гелер – маринара с базиликом, который McDonald's кладет к заказу.
В общем фигурки стоят по разному – кто-то просит лишь около 300 – 400 гривен за одну, а другие продают коллекцию за 700 – 1000 гривен.
Различные цены на коллекционные фигурки "Друзей" из McDonald's / Скриншоты
Интересно, что в McDonald's приобрести набор с фигуркой можно гораздо дешевле. К тому же в ресторане можно выбрать персонажа самостоятельно и по желанию купить всю коллекцию.
Отметим! Среди тех предложений, что являются акционными и подаются с фигурками "Друзей" пока самым дешевым в меню является ЧикенМакНагетс за 321 гривну, а самым дорогим – Дабл Биг Тейсти за 478 гривен.
Что предшествовало?
McDonald's запустил в Украине коллаборацию с ситкомом "Друзья", который впервые вышел на телеэкраны в 1994 году и собрал у экранов тысячи украинских фанатов. Friends Menu доступно во всех ресторанах, однако сколько продлится акция – неизвестно. Кроме блюд в набор кладут коллекционную фигурку с главным героем. Коробка и стаканы для напитков – дизайнерские, созданы специально для акции.
McDonald's ранее запускал коллаборации с Трэвисом Скоттом, продавая тот набор, который выбрал артист. Также в 50 странах действовала совместная акция McDonald's и южнокорейской группы BTS. В октябре 2024 года McDonald's представил новую игрушку для Happy Meal – брелоки в форме Crocs. Это лишь часть из успешных акций компании.