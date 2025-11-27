Бизнес на фоне тренда: украинцы продают фигурки из McDonald's дороже, чем они стоят

После того, как McDonald's выпустил в продажу меню в коллаборации с культовым сериалом "Друзья", украинцы шли в рестораны, чтобы приобрести блюда, к которым в подарок идет игрушка в виде одного из главных персонажей. Однако некоторые превратили развлечение в бизнес.

Об этом сообщает 24 Канал. Оказывается предложения на OLX по продаже этих фигурок есть разные.

За сколько продают фигурки "Друзей" на OLX?

На OLX можно встретить различные предложения – как только одну фигурку, так и целую коллекцию. Кто-то продает полочку для них, а одно предложение даже включает в себя авторский соус Моники Гелер – маринара с базиликом, который McDonald's кладет к заказу.

В общем фигурки стоят по разному – кто-то просит лишь около 300 – 400 гривен за одну, а другие продают коллекцию за 700 – 1000 гривен.

Различные цены на коллекционные фигурки "Друзей" из McDonald's / Скриншоты

Интересно, что в McDonald's приобрести набор с фигуркой можно гораздо дешевле. К тому же в ресторане можно выбрать персонажа самостоятельно и по желанию купить всю коллекцию.

Отметим! Среди тех предложений, что являются акционными и подаются с фигурками "Друзей" пока самым дешевым в меню является ЧикенМакНагетс за 321 гривну, а самым дорогим – Дабл Биг Тейсти за 478 гривен.

Что предшествовало?