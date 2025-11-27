Бізнес на тлі тренду: українці продають фігурки з McDonald's дорожче, ніж вони коштують

Після того, як McDonald's випустив у продаж меню в колаборації з культовим серіалом "Друзі", українці йшли до ресторанів, аби придбати страви, до яких у подарунок йде іграшка у вигляді одного з головних персонажів. Однак дехто перетворив розвагу в бізнес.

Про це повідомляє 24 Канал. Виявляється пропозиції на OLX щодо продажу цих фігурок є різні.

Дивіться також Історія створення McDonald's: це справжня революція у сфері харчування

За скільки продають фігурки "Друзів" на OLX?

На OLX можна зустріти різні пропозиції – як лише одну фігурку, так і цілу колекцію. Хтось продає поличку для них, а одна пропозиція навіть містить у собі авторський соус Моніки Гелер – маринару з базиліком, який McDonald's кладе до замовлення.

Загалом фігурки коштують по різному – хтось просить лише близько 300 – 400 гривень за одну, а інші продають колекцію за 700 – 1000 гривень.

Різні ціни на колекційні фігурки "Друзів" з McDonald's / Скриншоти

Цікаво, що в McDonald's придбати набір з фігуркою можна набагато дешевше. До того у ресторані можна обрати персонажа самостійно й за бажанням купити всю колекцію.

Зазначимо! Серед тих пропозицій, що є акційними й подаються з фігурками "Друзів" наразі найдешевшим у меню є ЧікенМакНагетс за 321 гривню, а найдорожчим – Дабл Біг Тейсті за 478 гривень.

Що передувало?