Вместо банальной рекламы корпорация делает ставку на звездные коллаборации, которые вызывают ажиотаж в соцсетях, собирают очереди возле ресторанов. 24 Канал рассказывает о 3 самых успешных кампаниях McDonald's последних лет.

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Трэвис Скотт и McDonald's

Сначала сеть планировала просто снять короткий ролик о комбо-наборе, который выбрал Travis Scott – средний Sprite, Роял Чизбургер и картофель фри с соусом барбекю, именно то, что он заказывал в детстве. Однако артист не был бы одним из законодателей рекламы 2020 года, если бы ограничился только этим.

Он лично написал сценарий рекламного видео, сам в нем снялся, и вообще активно участвовал в создании кампании.

Реклама коллаборации Travis Scott с McDonald's: смотрите видео

Он настолько погрузился в эту коллаборацию, что даже работники McDonald's получили специально разработанную форму, а фраза "Скажи, что ты от Кактуса Джека" стала культовой.

Travis Scott также получил эксклюзивные права на мерч из этой коллаборации, куда вошли худи, футболки, тапочки, боксеры, одеяла и подушка-обнимайка в форме нагетса.

Благодаря этому партнерству артист заработал не менее 5 миллионов долларов от McDonald's и еще около 15 миллионов долларов на продаже мерча.

Сеть также осталась в выигрыше – в третьем квартале продажи выросли на 4,6%, тогда как в предыдущем квартале был зафиксирован спад на 8,7%.

"Мы в восторге от спроса, к которому привело это партнерство", – заявили в McDonald's.

Коллаборация McDonald's и BTS

В мае 2021 года McDonald's запустил меню под названием BTS Meal в 50 странах, в сотрудничестве с самой популярной южнокорейской группой BTS.

Участники группы лично участвовали в создании меню, которое стало настоящим хитом чуть ли не во всех ресторанах. По итогам квартала доход компании вырос на 57%.

BTS Meal / Фото McDonald's

В кампанию также вошла коллекция одежды, которая сочетала фиолетовый фирменный стиль BTS и логотип McDonald's. Весь мерч раскупили за несколько часов после запуска.

Брелоки Crocs от McDonald's

В октябре 2024 года McDonald's представил новую игрушку для Happy Meal – брелоки в форме Crocs. Они напоминали миниатюрные "клипсы" и были упакованы в специальные коробочки, стилизованных под обувные. В набор также входили наклейки Jibbitz для кастомизации.

Коллаборация McDonald's и Crocs / Фото McDonald's

В соцсетях пользователи массово делились видео с открытием наборов Happy Meal, где можно было найти миниатюрную версию Crocs. Ажиотаж охватил не только детей, но и взрослых. Из-за бешеного спроса в некоторых странах товар быстро раскупили. Также были введены ограничения – отдельную продажу игрушек запретили.

Напомним, что последняя самая успешная коллаборация McDonald's была посвящена выходу фильма "Minecraft: Фильм". Спрос был настолько высоким, что многие украинцы так и не смогли получить заветные фигурки, которые выдавались при заказе эксклюзивных меню.