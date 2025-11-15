Из Финляндии выдворили "вагнеровца": СМИ говорят, что убивал в Селидово, но власть думает иначе

На границе Финляндии с Россией задержали мужчину, который незаконно пересек границу. Журналисты установили, что это "вагнеровец", но власти и полиция не считают, что он виновен в военных преступлениях в Украине.

Почему из Финляндии выдворили "вагнеровца"?

Мужчину, который представился Евгением, арестовали еще 17 июня. Он перешел границу и попал в руки пограничного отряда в Северной Карелии. После ареста выяснилось, что мужчина имел "военное прошлое".

Журналисты YLE выяснили, что Евгений участвовал в войне на Востоке Украины.

Нашли несколько фотографий, на которых Евгений находится на Востоке Украины, он рассказывает о своем участии в войне. Евгений также представляет себя именно как бойца "Вагнера" в собственном публичном аккаунте в социальных сетях. Он публиковал видео на своих аккаунтах в социальных сетях, в которых, среди прочего, критикует российское военное руководство,

Национальное бюро расследований должно было изучать прошлое задержанного, в частности, пытались выяснить, виновен ли он в военных преступлениях против украинцев.

"Предварительное расследование проводилось с целью изучения биографии этого лица. В биографии не было обнаружено ничего конкретного, что могло бы оправдать начало полноценного предварительного расследования", – сказал начальник следственного отдела Национального бюро расследований Олли Тьойрас. То есть он подтвердил, что фактически предварительное расследование по этому делу не проводилось.

Власти сообщили YLE, что россиянин подал заявление о международной защите в Финляндии. В конце концов "вагнеровца" депортировали в Россию 14 ноября – получается, что за незаконный переход через границу.

Евгений прошел Селидово и Бахмут, а его рота сейчас уничтожает Покровск

В YLE считают, что Евгений совершал военные преступления в Селидово (россияне захватили город 30 октября 2024 года). Судя по всему, он служил в российских вооруженных силах командиром роты 433 мотопехотного полка, которая не только захватывала Селидово, но и сейчас пытается захватить Покровск.

Медийщики нашли показания самого оккупанта, где он признается, как убивал украинских военных в Селидово. А также – что "работал" в Бахмуте.

Россия использовала Евгения в своих каналах военной пропаганды. В публикациях его изображали как образцового солдата. После осени 2024 года с мужчиной что-то произошло. Пророссийское СМИ сообщает, что Евгений исчез с фронта вскоре после боев в Селидово. В феврале 2025 года Евгений сам опубликовал видео, в котором раскритиковал российское военное руководство,

Проанализировав его страницу "ВКонтакте", журналисты пришли к выводу, что оккупант почти не говорит о себе или своем прошлом. Но распространяет вагнеровскую пропаганду.

А вспомнить о прошлом ему есть что. Осенью 2023-го Евгений ограбил ювелирный магазин в Омске, за что получил шесть лет лишения свободы. Но потом "снова вернулся на фронт".

Украина может экстрадировать убийцу

В этом убежден профессор уголовного и процессуального права Дэн Хелениус. Но важно, чтобы Киев предоставил Хельсинки доказательства преступлений Евгения. Если же "вагнеровец" был лидером какой-то группы, иначе говоря, командиром, это повлечет за собой более серьезную ответственность.

Впрочем, исследователь Микко Ряккьоляйнен говорит о другом: Евгений пересек границу как гражданский. А потому может рассчитывать на более мягкий приговор – в России.

Этот парень, очевидно, какой-то дерзкий преступник, который попал в тюрьму и был освобожден оттуда, предварительно согласившись стать бойцом "Вагнера". Он выжил, был освобожден, совершил еще больше преступлений и снова оказался в тюрьме. Затем он снова записался бойцом-пленником в подразделение регулярной армии и выжил и там,

По его мнению, Евгений "между преступлениями и приговорами воевал в Украине: сначала шесть месяцев в составе войск "Вагнера" в Бахмуте, а затем в 2024 году в Селидово в рядах российской армии". Оба раза он поступал в армию из тюрьмы.

В Финляндии уже есть прецеденты судов над российскими боевиками