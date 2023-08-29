Террорист Ян Петровский смог въехать в Финляндию благодаря новому имени. По данным газеты Helsingin Sanomat, Петровский получил документы по имени Воислав Торден, поскольку под своим настоящим именем он ранее был включен в списки санкций западных стран.
Смотрите также Еще один россиянин стал умолять о снятии санкций – для этого он даже "раскритиковал" войну
Оккупанты вывез в Финляндию жену и детей
СМИ сообщают, что Петровский въехал в Финляндию 19 июля на автомобиле из-за МАПП Ваалимаа. Вместе с ним была его жена и трое детей.
Адвокат террориста Наталья Мальгина сообщила, что Петровский хотел, чтобы его дети получили скандинавское образование. Известно, что его женщина завоевала место в одном из финских университетов прикладных наук.
Кто такой Ян ПетровскийОдин из лидеров неонацистской группы "Русич". Оккупанта подозревают в совершении террористических преступлений в период с июня 2014 по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях. В частности в сети много видеоматериалов, как Петровский пытает украинских военных.
Боевой отряд "Русич" участвовал в войне на Донбассе в 2014-2015 годах, а в 2022 году его привлекли к боевым действиям в Украине.
Что известно о задержании Петровского
- 20 июля пограничники проводили в аэропорту Хельсинки-Вантаа осмотр иностранцев у выхода на посадку на рейс в Ниццу. Одним из иностранцев оказался Воислав Торден, показавший российский паспорт и право на ПМЖ в Финляндии.
- Пограничная служба провела сравнение Тордена с фотографиями, хранящимися в базах данных. Проверка показала, что Торден – это Ян Петровский, которому запрещен въезд в Шенгенскую зону. Муж находится под санкциями ЕС и США.
- Яна Петровского задержали по подозрению в иммиграционных преступлениях прямо в вестибюле аэропорта.
- Украинские прокуроры уже готовят материалы для экстрадиции Петровского в Украине. Процессуальным руководством по производству в отношении Петровского занимается Луганская областная прокуратура.
В то же время Петровский, ранее хотел просить у Финляндии "политическое убежище", теперь говорит, что хочет вернуться в Россию.