Терорист Ян Петровський зміг в'їхати до Фінляндії завдяки новому імені. За даними газети Helsingin Sanomat, Петровський отримав документи на ім'я Воїслав Торден, оскільки під своїм справжнім ім'ям він раніше був включений до списків санкцій західних країн.

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Окупанти вивіз до Фінляндії дружину та дітей

ЗМІ повідомляють, що Петровський в'їхав до Фінляндії 19 липня на автомобілі через МАПП Ваалімаа. Разом з ним була його дружина та троє дітей.

Адвокатка терориста Наталія Мальгіна повідомила виданню, що Петровський хотів, щоб його діти здобули скандинавську освіту. Відомо, що його жінка здобула місце в одному з фінських університетів прикладних наук.

Хто такий Ян Петровський Один із лідерів неонацистської групи "Русич". Окупанта підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у період з червня 2014 по серпень 2015 років у Луганській і Донецькій областях. Зокрема у мережі багато відеоматеріалів, як Петровський катує українських військових.



Бойовий загін "Русич "брав участь у війні на Донбасі у 2014 – 2015 роках, а у 2022 році його залучили до бойових дій в Україні.

Що відомо про затримання Петровського