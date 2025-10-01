29 сентября на иранском телевидении показали кадры со встречи главы МИД Финляндии с главой МИД Ирана в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом ноги финского министра, которая была одета в юбку, заблюрили.

Под "цензуру" попала не только представительница Финляндии. Ноги "замазали" всем женщинам, которые были на встрече. Среди них и глава МИД Швеции, передает 24 Канал со ссылкой на Yle.

Как люди отреагировали на инцидент с иранским телевидением?

Этот случай вызвал большой протест в соцсетях. Люди начали публиковать фото собственных ног с хэштегом #Mylegstoo. Цель кампании – выразить поддержку равенству.

Кампанию, по сообщениям, начала депутат Хельсинского городского совета Сейда Сограби. Она выложила собственное фото в платье с открытыми ногами. Она курдка из Финляндии.

Мое послание исламистским правительствам, для которых женские ноги и равенство – это слишком,

– написала Сограби в своей заметке.

Как начался флешмоб #Mylegstoo: смотрите пост

За последние сутки в соцсетях начали появляться десятки фотографий с подписью #Mylegstoo.

Напомним, что в Иране строго контролируют женскую и девичью одежду. По законам страны, женщины должны носить платок и одеваться в закрытую одежду.

В 2022 году в Иране уже происходили массовые протесты, связанные с ограничениями на право женщин свободно выбирать свою одежду.

