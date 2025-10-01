Под "цензуру" попала не только представительница Финляндии. Ноги "замазали" всем женщинам, которые были на встрече. Среди них и глава МИД Швеции, передает 24 Канал со ссылкой на Yle.
Смотрите также На телеканале Ирана заблюрили ноги главы МИД Финляндии из-за длины платья
Как люди отреагировали на инцидент с иранским телевидением?
Этот случай вызвал большой протест в соцсетях. Люди начали публиковать фото собственных ног с хэштегом #Mylegstoo. Цель кампании – выразить поддержку равенству.
Кампанию, по сообщениям, начала депутат Хельсинского городского совета Сейда Сограби. Она выложила собственное фото в платье с открытыми ногами. Она курдка из Финляндии.
Мое послание исламистским правительствам, для которых женские ноги и равенство – это слишком,
– написала Сограби в своей заметке.
Как начался флешмоб #Mylegstoo: смотрите пост
За последние сутки в соцсетях начали появляться десятки фотографий с подписью #Mylegstoo.
Напомним, что в Иране строго контролируют женскую и девичью одежду. По законам страны, женщины должны носить платок и одеваться в закрытую одежду.
В 2022 году в Иране уже происходили массовые протесты, связанные с ограничениями на право женщин свободно выбирать свою одежду.
Последние случаи дискриминации женщин:
- Временное правительство Сирии запретило женщинам находиться на пляжах и у бассейнов в "западных" купальниках, разрешив только буркини.
Новые правила дрескода вызвали возмущение среди населения, поскольку они не действовали даже во время режима Асада.
- Зимой глава МИД Германии наведалась в Дамаск после свержения Башара Асада. Сирийцы отказались пожать ей руку. Также ее забрлюрили на фото в соцсетях группировки "Хаят Тахрир аш-Шам", которая пришла к власти в Сирии.
- Землетрясение в Афганистане 31 августа 2025 года привело к большим разрушениям и жертвам, но женщины остаются без помощи. Культурные нормы и политика "Талибана" запрещают физический контакт между мужчинами и женщинами, поэтому мужчины-спасатели не могут помочь женщинам.