Під "цензуру" потрапила не лише представниця Фінляндії. Ноги "замазали" усім жінкам, які були на зустрічі. Серед них і глава МЗС Швеції, передає 24 Канал із посиланням на Yle.

Дивіться також На телеканалі Ірану заблюрили ноги глави МЗС Фінляндії через довжину сукні

Як люди відреагували на інцидент з іранським телебаченням?

Цей випадок викликав неабиякий протест у соцмережах. Люди почали публікувати фото власних ніг з хештегом #Mylegstoo. Мета кампанії – висловити підтримку рівності.

Кампанію, за повідомленнями, розпочала депутатка Гельсінської міської ради Сейда Соґрабі. Вона виклала власне фото у сукні з відкритими ногами. Вона є курдкою з Фінляндії.

Моє послання ісламістським урядам, для яких жіночі ноги й рівність – це занадто,

– написала Соґрабі у своєму дописі.

Як почався флешмоб #Mylegstoo: дивіться пост

За останню добу у соцмережах почали з'являтися десятки фотографій із підписом #Mylegstoo.

Нагадаємо, що в Ірані суворо контролюють жіночий та дівочий одяг. За законами країни, жінки повинні носити хустку та вдягатися у закритий одяг.

У 2022 році в Ірані вже відбувалися масові протести, пов'язані з обмеженнями на право жінок вільно обирати свій одяг.

Останні випадки дискримінації жінок: