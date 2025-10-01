Під "цензуру" потрапила не лише представниця Фінляндії. Ноги "замазали" усім жінкам, які були на зустрічі. Серед них і глава МЗС Швеції, передає 24 Канал із посиланням на Yle.
Як люди відреагували на інцидент з іранським телебаченням?
Цей випадок викликав неабиякий протест у соцмережах. Люди почали публікувати фото власних ніг з хештегом #Mylegstoo. Мета кампанії – висловити підтримку рівності.
Кампанію, за повідомленнями, розпочала депутатка Гельсінської міської ради Сейда Соґрабі. Вона виклала власне фото у сукні з відкритими ногами. Вона є курдкою з Фінляндії.
Моє послання ісламістським урядам, для яких жіночі ноги й рівність – це занадто,
– написала Соґрабі у своєму дописі.
Як почався флешмоб #Mylegstoo: дивіться пост
За останню добу у соцмережах почали з'являтися десятки фотографій із підписом #Mylegstoo.
Нагадаємо, що в Ірані суворо контролюють жіночий та дівочий одяг. За законами країни, жінки повинні носити хустку та вдягатися у закритий одяг.
У 2022 році в Ірані вже відбувалися масові протести, пов'язані з обмеженнями на право жінок вільно обирати свій одяг.
Останні випадки дискримінації жінок:
- Тимчасовий уряд Сирії заборонив жінкам перебувати на пляжах і біля басейнів у "західних" купальниках, дозволивши лише буркіні.
Нові правила дрескоду викликали обурення серед населення, оскільки вони не діяли навіть під час режиму Асада.
- Взимку глава МЗС Німеччини навідалася до Дамаску після повалення Башара Асада. Сирійці відмовилися потиснути їй руку. Також її забрлюрили на фото в соцмережах угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке прийшло до влади у Сирії.
- Землетрус в Афганістані 31 серпня 2025 року призвів до великих руйнувань і жертв, але жінки залишаються без допомоги. Культурні норми та політика "Талібану" забороняють фізичний контакт між чоловіками та жінками, тому чоловіки-рятувальники не можуть допомогти жінкам.