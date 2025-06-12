Це перший нормативний акт щодо одягу жінок після повалення Башара Асада. Про це пише 24 Канал із посиланням на Sözcü.

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У чому причина нової заборони у Сирії

Уряд заявив, що на громадських пляжах та у басейнах тепер потрібно носити тільки ті купальники, які "враховують чутливість різних верств суспільства".

Крім того, дорогою з пляжу додому жінки повинні одягати поверх буркіні вільний одяг або абаї – довгі жіночі сукні з рукавами.



Тепер у Сирії жінки мають носити буркіні / Вікіпедія

Водночас купальні костюми "західного зразка" дозволили одягати у приватних клубах та 5-зіркових готелях. Головне, щоб вони не були занадто "відвертими".

Натомість чоловікам заборонили ходити з голим торсом, окрім як для плавання. Тепер поза цією зоною вони повинні одягати футболки.

Ці нововведення викликали обурення в країні, оскільки такі правила дрескоду не вводили навіть під час адміністрації суворого режиму Асада.

Загалом все свідчить про те, що новий тимчасовий уряд рухає Сирію до шаріату, що викликає занепокоєння у багатьох місцевих.

І поки у Сирії забороняють жінкам носити "західні" купальники навіть закритого типу, то у Німеччині на деяких пляжах заборонили самі купальники.