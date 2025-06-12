Это первый нормативный акт относительно одежды женщин после свержения Башара Асада. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sözcü.

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В чем причина нового запрета в Сирии

Правительство заявило, что на общественных пляжах и в бассейнах теперь нужно носить только те купальники, которые "учитывают чувствительность различных слоев общества".

Кроме того, дороге с пляжа домой женщины должны надевать поверх буркини свободную одежду или абаи – длинные женские платья с рукавами.



Теперь в Сирии женщины должны носить буркини / Википедия

В то же время купальные костюмы "западного образца" разрешили одевать в частных клубах и 5-звездочных отелях. Главное, чтобы они не были слишком "откровенными".

Зато мужчинам запретили ходить с голым торсом, кроме как для плавания. Теперь вне этой зоны они должны одевать футболки.

Эти нововведения вызвали возмущение в стране, поскольку такие правила дрескода не вводили даже во время администрации строгого режима Асада.

В общем все свидетельствует о том, что новое временное правительство движет Сирию к шариату, что вызывает беспокойство у многих местных.

И пока в Сирии запрещают женщинам носить "западные" купальники даже закрытого типа, то в Германии на некоторых пляжах запретили сами купальники.