Французский журналист Антони Лалликан погиб от российского дрона возле Дружковки
- Французский фотожурналист Антони Лалликан погиб от российского дрона в Донецкой области, работая вместе с журналистом Григорием Иванченко, который получил ранения.
- Лалликан имел военную аккредитацию и снимал агрессию России в Украине с 2022 года, став третьим французским журналистом, убитым во время войны.
Россия продолжает целенаправленно бить по гражданским. В Донецкой области от удара дрона погиб французский фотожурналист Антони Лалликан.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 4 отдельную тяжелую механизированную бригаду.
Смотрите также В плену мечтал попросить у мамы прощения: история военного, который погиб на российском Ил-76
Как погиб французский журналист-фотограф?
Как рассказали военные, россияне нанесли прицельный удар FPV-дроном рано утром в пятницу, 3 октября. Вместе с Антони Лалликаном на месте работал журналист и фотограф издания Kyiv Independent Григорий Иванченко. Он получил ранения, сейчас его состояние стабильное.
Бойцы 4 бригады отметили, что оба журналиста были в средствах индивидуальной защиты, а на их бронежилетах была надпись "PRESS".
Враг в очередной раз цинично нарушил нормы Международного гуманитарного права. Этот факт еще раз подтверждает коварство и жестокость вражеской армии,
– отметили защитники.
Француз Антони Лалликан документировал войну в Украине / фото НСЖУ
На гибель журналиста уже отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что с глубокой печалью узнал о его гибели от удара российских дронов.
"Я выражаю искренние соболезнования его семье, близким и всем его коллегам, которые, рискуя своей жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реальности войны", – написал он.
Слова соболезнования выразил и глава МИД Украины Андрей Сибига. Он отметил, что россияне ударили по нему с БПЛА, несмотря на четкую визуальную маркировку "PRESS" на его жилете.
"Россия продолжает намеренно преследовать журналистов, что является ужасным преступлением и нарушением международного гуманитарного права. Мы приложим все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности", – написал Сибига.
Что известно об Антони Лалликане?
Впервые документировать агрессию России в Украине Лалликан приехал в марте 2022 года, отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. С тех пор он неоднократно возвращался сюда, начав долговременный проект о жизни жителей Донецкой области.
В своей работе он сочетал жесткую документалистику новостной фотографии с тихими, интимными моментами повседневной жизни. От портрета украинского боксера, в глазах которого читается боль потери близких, до солдата, который ведет огонь из миномета, до длинной колонны гражданских, переходящих под снегом разрушенный мост – его фотографии строили мост между зрителем и реальностью войны,
– указал Томиленко.
Фоторепортер имел военную аккредитацию от агентства Hans Lucas, которое сотрудничает с известными французскими медиа.
Пример работы Антони Лалликана / фото НСЖУ
Антони Лалликан стал уже третьим французским журналистом, убитым Россией во время полномасштабной войны в Украине.
Иностранцы, которые погибли на войне в Украине
По данным Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, во время нынешней агрессии добровольцами в украинской армии служили "несколько тысяч" американцев. По меньшей мере 92 из них погибли в боях.
Более месяца назад стало известно о гибели итальянца Луки Чекки. С прошлого года он считался пропавшим без вести.
В конце лета на Киевщине попрощались с азербайджанцем Афганом Оруджевым, который погиб в боях на Сумщине.