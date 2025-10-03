Французький журналіст Антоні Лаллікан загинув від російського дрона біля Дружківки
- Французький фотожурналіст Антоні Лаллікан загинув від російського дрона на Донеччині, працюючи разом з журналістом Григорієм Іванченком, який отримав поранення.
- Лаллікан мав військову акредитацію і знімав агресію Росії в Україні з 2022 року, ставши третім французьким журналістом, вбитим під час війни.
Росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільних. На Донеччині від удару дрона загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан.
Як загинув французький журналіст-фотограф?
Як розповіли військові, росіяни завдали прицільного удару FPV-дроном рано вранці у п'ятницю, 3 жовтня. Разом з Антоні Лалліканом на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent Григорій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний.
Бійці 4 бригади наголосили, що обидва журналісти були у засобах індивідуального захисту, а на їх бронежилетах був напис "PRESS".
Ворог вчергове цинічно порушив норми Міжнародного гуманітарного права. Цей факт ще раз підтверджує підступність та жорстокість ворожої армії,
– наголосили оборонці.
Француз Антоні Лаллікан документував війну в Україні
На загибель журналіста вже відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Він зазначив, що з глибоким сумом дізнався про його загибель від удару російських дронів.
"Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким та усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни", – написав він.
Слова співчуття висловив і голова МЗС України Андрій Сибіга. Він наголосив, що росіяни вдарили по ньому з БпЛА, попри чітке візуальне маркування "PRESS" на його жилеті.
"Росія продовжує навмисно переслідувати журналістів, що є жахливим злочином та порушенням міжнародного гуманітарного права. Ми докладемо всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності", – написав Сибіга.
Що відомо про Антоні Лаллікана?
Вперше документувати агресію Росії в Україні Лаллікан приїхав у березні 2022 року, зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко. З того часу він неодноразово повертався сюди, розпочавши довготривалий проєкт про життя мешканців Донеччини.
У своїй роботі він поєднував жорстку документалістику новинної фотографії з тихими, інтимними моментами повсякденного життя. Від портрета українського боксера, в очах якого читається біль втрати близьких, до солдата, який веде вогонь з міномета, до довгої колони цивільних, що переходять під снігом зруйнований міст – його фотографії будували міст між глядачем і реальністю війни,
– вказав Томіленко.
Фоторепортер мав військову акредитацію від агентства Hans Lucas, яке співпрацює з відомими французькими медіа.
Приклад роботи Антоні Лаллікана
Антоні Лаллікан став уже третім французьким журналістом, вбитим Росією під час повномасштабної війни в Україні.
Іноземці, які загинули на війні в Україні
За данними Національного музею історії України у Другій світовій війні, під час нинішньої агресії добровольцями в українській армії служили "кілька тисяч" американців. Щонайменше 92 з них загинули в боях.
Більше місяця тому стало відомо про загибель італійця Луки Чекки. З минулого року він вважався зниклим безвісти.
Наприкінці літа на Київщині попрощалися з азербайджанцем Афганом Оруджовим, який загинув в боях на Сумщині.