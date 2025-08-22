Новая украинская ракета "Фламинго": Politico обнародовало кадры боевых испытаний
- Украинская компания Fire Point испытала новую крылатую ракету FP-5 "Фламинго", которая может преодолевать 3 тысячи километров и нести боеголовку весом 1 150 килограммов.
- Разработка ракеты длилась менее девяти месяцев, а ее особенностью является ярко-розовый наконечник.
- На видео кадры испытаний ракеты и дрона FP-1, который также запускается с реактивным ускорителем.
Украинская компания Fire Point начала производить крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", способные преодолевать расстояние до 3 тысяч километров. В сети появились новые кадры боевых испытаний.
На видео зафиксирован взлет самой ракеты и дрона FP-1, который также запускается с реактивным ускорителем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.
Как выглядят испытания FP-5 "Фламинго"?
Издание Politico опубликовало кадры испытаний украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго", созданной украинской компанией Fire Point. Ракета способна преодолеть до 3 тысяч километров и нести боеголовку весом 1 150 килограммов.
Испытания крылатой ракеты "Фламинго" и дрона: смотрите видео
По словам генерального и технического директора компании Ирины Терех, разработка от идеи до первых успешных испытаний на поле боя длилась менее девяти месяцев.
Я не скажу вам о ее точной скорости, но могу сказать, что она быстрее всех других ракет, которые у нас есть сейчас,
– сказала Терех.
Особенностью ракеты гендиректор Fire Point назвала ярко-розовый наконечник, где расположена боеголовка. Это была внутренняя шутка компании о недооцененной роли женщин в сфере оружия и войны.
Отмечается, что сначала ракеты были полностью розовыми, однако впоследствии цвет пришлось изменить в соответствии с требованиями военного камуфляжа.
Что известно об украинской ракете "Фламинго"?
- 17 августа украинский фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий сообщил, что новые крылатые ракеты украинского производства FP-5 "Фламинго" запущены в серийное производство. Информацию в тот же день подтвердил и премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Крылатая ракета нести боевую часть весом более тонны, что делает ее вдвое мощнее американского Tomahawk.
- Характеристики: она имеет крейсерскую скорость 850 – 900 километров в час, спутниковую навигацию с защитой от РЭБ и собственную инерциальную (навигационную) систему. Также время пребывания ракеты в воздухе – более 4 часов; максимальное отклонение от цели – 14 километров.
- Сейчас компания Fire Point производит по одной "Фламинго" в сутки, но к октябрю 2025 года планирует увеличить производство до почти 200 ракет ежемесячно.