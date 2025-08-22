Укр Рус
24 Канал Новости Украины Новая украинская ракета "Фламинго": Politico обнародовало кадры боевых испытаний
22 августа, 14:51
2

Новая украинская ракета "Фламинго": Politico обнародовало кадры боевых испытаний

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Украинская компания Fire Point испытала новую крылатую ракету FP-5 "Фламинго", которая может преодолевать 3 тысячи километров и нести боеголовку весом 1 150 килограммов.
  • Разработка ракеты длилась менее девяти месяцев, а ее особенностью является ярко-розовый наконечник.
  • На видео кадры испытаний ракеты и дрона FP-1, который также запускается с реактивным ускорителем.

Украинская компания Fire Point начала производить крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", способные преодолевать расстояние до 3 тысяч километров. В сети появились новые кадры боевых испытаний.

На видео зафиксирован взлет самой ракеты и дрона FP-1, который также запускается с реактивным ускорителем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Румыния готова предоставлять НАТО военные базы в рамках гарантий безопасности для Украины, – глава правительства

Как выглядят испытания FP-5 "Фламинго"?

Издание Politico опубликовало кадры испытаний украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго", созданной украинской компанией Fire Point. Ракета способна преодолеть до 3 тысяч километров и нести боеголовку весом 1 150 килограммов.

Испытания крылатой ракеты "Фламинго" и дрона: смотрите видео

По словам генерального и технического директора компании Ирины Терех, разработка от идеи до первых успешных испытаний на поле боя длилась менее девяти месяцев.

Я не скажу вам о ее точной скорости, но могу сказать, что она быстрее всех других ракет, которые у нас есть сейчас,
– сказала Терех.

Особенностью ракеты гендиректор Fire Point назвала ярко-розовый наконечник, где расположена боеголовка. Это была внутренняя шутка компании о недооцененной роли женщин в сфере оружия и войны.

Отмечается, что сначала ракеты были полностью розовыми, однако впоследствии цвет пришлось изменить в соответствии с требованиями военного камуфляжа.

Что известно об украинской ракете "Фламинго"?

  • 17 августа украинский фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий сообщил, что новые крылатые ракеты украинского производства FP-5 "Фламинго" запущены в серийное производство. Информацию в тот же день подтвердил и премьер-министр Денис Шмыгаль.
  • Крылатая ракета нести боевую часть весом более тонны, что делает ее вдвое мощнее американского Tomahawk.
  • Характеристики: она имеет крейсерскую скорость 850 – 900 километров в час, спутниковую навигацию с защитой от РЭБ и собственную инерциальную (навигационную) систему. Также время пребывания ракеты в воздухе – более 4 часов; максимальное отклонение от цели – 14 километров.
  • Сейчас компания Fire Point производит по одной "Фламинго" в сутки, но к октябрю 2025 года планирует увеличить производство до почти 200 ракет ежемесячно.