Украинская компания Fire Point начала производить крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", способные преодолевать расстояние до 3 тысяч километров. В сети появились новые кадры боевых испытаний.

На видео зафиксирован взлет самой ракеты и дрона FP-1, который также запускается с реактивным ускорителем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как выглядят испытания FP-5 "Фламинго"?

Издание Politico опубликовало кадры испытаний украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго", созданной украинской компанией Fire Point. Ракета способна преодолеть до 3 тысяч километров и нести боеголовку весом 1 150 килограммов.

Испытания крылатой ракеты "Фламинго" и дрона: смотрите видео

По словам генерального и технического директора компании Ирины Терех, разработка от идеи до первых успешных испытаний на поле боя длилась менее девяти месяцев.

Я не скажу вам о ее точной скорости, но могу сказать, что она быстрее всех других ракет, которые у нас есть сейчас,

– сказала Терех.

Особенностью ракеты гендиректор Fire Point назвала ярко-розовый наконечник, где расположена боеголовка. Это была внутренняя шутка компании о недооцененной роли женщин в сфере оружия и войны.

Отмечается, что сначала ракеты были полностью розовыми, однако впоследствии цвет пришлось изменить в соответствии с требованиями военного камуфляжа.

Что известно об украинской ракете "Фламинго"?