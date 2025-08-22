Нова українська ракета "Фламінго": Politico оприлюднило кадри бойових випробовувань
- Українська компанія Fire Point випробувала нову крилату ракету FP-5 "Фламінго", яка може долати 3 тисячі кілометрів і нести боєголовку вагою 1 150 кілограмів.
- Розробка ракети тривала менш ніж дев'ять місяців, а її особливістю є яскраво-рожевий наконечник.
- На відео кадри випробувань ракети та дрона FP-1, який також запускається з реактивним прискорювачем.
Українська компанія Fire Point почала виробляти крилаті ракети FP-5 "Фламінго", що здатні долати відстань до 3 тисяч кілометрів. У мережі з'явились нові кадри бойових випробовувань.
На відео зафіксовано зліт самої ракети та дрона FP-1, який також запускається з реактивним прискорювачем. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico.
Дивіться також Румунія готова надавати НАТО військові бази в межах гарантій безпеки для України, – глава уряду
Як виглядають випробування FP-5 "Фламінго"?
Видання Politico опублікувало кадри випробувань української крилатої ракети FP-5 "Фламінго", створеної українською компанією Fire Point. Ракета здатна подолати до 3 тисячі кілометрів і нести боєголовку вагою 1 150 кілограмів.
Випробування крилатої ракети "Фламінго" та дрона: дивіться відео
За словами генеральної та технічної директорки компанії Ірини Терех, розробка від ідеї до перших успішних випробувань на полі бою тривала менш ніж дев'ять місяців.
Я не скажу вам про її точну швидкість, але можу сказати, що вона швидша за всі інші ракети, які у нас є зараз,
– сказала Терех.
Особливістю ракети гендиректорка Fire Point назвала яскраво-рожевий наконечник, де розташована боєголовка. Це був внутрішній жарт компанії про недооцінену роль жінок у сфері зброї та війни.
Зазначається, що спершу ракети були повністю рожевими, проте згодом колір довелося змінити відповідно до вимог військового камуфляжу.
Що відомо про українську ракету "Фламінго"?
- 17 серпня український фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький повідомив, що нові крилаті ракети українського виробництва FP-5 "Фламінго" запущені в серійне виробництво. Інформацію того ж дня підтвердив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Крилата ракета нести бойову частину вагою понад тонну, що робить її удвічі потужнішою за американський Tomahawk.
- Характеристики: вона має крейсерську швидкість 850 – 900 кілометрів за годину, супутникову навігацію з захистом від РЕБ і власну інерціальну (навігаційну) систему. Також час перебування ракети у повітрі – понад 4 години; максимальне відхилення від цілі – 14 кілометрів.
- Наразі компанія Fire Point виготовляє по одній "Фламінго" на добу, але до жовтня 2025 року планує збільшити виробництво до майже 200 ракет щомісяця.