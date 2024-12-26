Во Франции машинист покончил с собой во время движения поезда: что спасло сотни пассажиров

Во Франции машинист скоростного поезда TGV, который двигался со скоростью 300 километров в час, покончил с собой, выпрыгнув из кабины. На борту находилось более 400 пассажиров.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien. Пассажирам удалось спастись благодаря автоматической системе остановки.

Смотрите также Украинский подросток из детдома под Херсоном, вывезен в Россию, покончил с собой, – СМИ

Что известно об инциденте с машинистом во Франции

В скоростном поезде TGV, который двигался из Парижа в Сент-Этьяне на скорости 300 километров в час, находилось более 400 пассажиров на борту, в момент, когда машинист покончил с собой, выпрыгнув из кабины.

Меньше чем за минуту электроника обнаружила, что в кабине отсутствует машинист, поэтому принудительно остановила поезд. Тело мужчины удалось найти через два часа.



В министерстве транспорта Франции рассказали, что 52-летний машинист страдал "от личных проблем". Также там высоко оценили систему автоматической остановки.

Подобный случай случился впервые в истории скоростной железной дороги, когда водитель совершил самоубийство во время движения поезда.

Напомним, что накануне также сообщали о о пожаре на Эйфелевой башне. Причиной возгорания стал перегрев кабеля.