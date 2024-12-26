У Франції машиніст наклав на себе руки під час руху поїзда: що врятувало сотні пасажирів
У Франції машиніст швидкісного поїзда TGV, який рухався зі швидкістю 300 кілометрів на годину, наклав на себе руки, вистрибнувши з кабіни. На борту перебувало понад 400 пасажирів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Parisien. Пасажирам вдалося врятуватися завдяки автоматичній системі зупинки.
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Що відомо про інцидент із машиністом у Франції
У швидкісному поїзді TGV, який рухався з Парижа до Сент-Етьяне на швидкості 300 кілометрів на годину, перебувало понад 400 пасажирів на борту, в момент, коли машиніст наклав на себе руки, вистрибнувши з кабіни.
Менше ніж за хвилину електроніка виявила, що у кабіні відсутній машиніст, тому примусово зупинила поїзд. Тіло чоловіка вдалося знайти через дві години.
У міністерстві транспорту Франції розповіли, що 52-річний машиніст страждав "від особистих проблем". Також там високо оцінили систему автоматичної зупинки.
Подібний випадок трапився вперше в історії швидкісної залізниці, коли водій скоїв самогубство під час руху поїзда.
Нагадаємо, що напередодні також повідомляли про пожежу на Ейфелевій вежі. Причиною займання стало перегрівання кабелю.