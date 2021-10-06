Во Франции задержали судно с кокаином, в экипаже – украинец, – МИД

Правоохранители Франции 4 октября задержали вблизи Дюнкерка экипаж судна M/V TRUDY. Среди подозреваемых в контрабанде наркотиков есть и гражданин Украины.

Об этом в комментарии 24 каналу сообщил спикер МИД Олег Николенко. Он отметил, что посольство Украины уже занимается этим делом и оказывает консульскую и правовую помощь.

К теме Сигареты отправляют в "круиз": контрабандисты выдумали новую схему

Посольство Украины уже занялось делом

Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств,

– подчеркнул спикер МИД,

Отметим, что ранее французские СМИ сообщали о судне, которое перевозило около одной тонны кокаина. На такую находку наткнулись французские таможенники.

Задержали весь экипаж – 20 человек

Сразу задержали и весь экипаж из 20 человек, в составе которого были граждане России, Филиппин, Египта, Эфиопии и Украины. Судно шло под флагом Либерии из Бразилии. Пока что TRUDY под арестом в порту Дюнкерка.

Тем временем В Киеве полицейские задержали иностранку, торговавшую наркотиками через интернет

Ранее украинца задержали в Нидерландах

Отметим, что ранее гражданина Украины задержали в Нидерландах. Капитана парусного судна подозревают в перевозке нелегальных мигрантов по морю. Пока мужчину взяли под стражу на 2 месяца.