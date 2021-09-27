Об этом сообщил в комментарии пресс-службы МИД Олег Николенко. Он рассказал, что задержание произошло еще 17 сентября.

Ранее Украинцы на яхте перевозили нелегалов в Великобритании

Суд уже избрал меру пресечения украинцу

Решение по украинскому капитану уже принял нидерландский суд: мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Пока пограничная полиция Нидерландов проводит досудебное расследование.

Посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с нидерландскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела, обеспечения соблюдения процессуальных прав гражданина,

– пояснил Николенко.

Нелегалы ​​направлялись из Албании в Великобританию

Ранее СМИ сообщили, что нелегалы ​​на парусной яхте направлялись из Албании в Великобританию. Судно с 11 мигрантами задержали в Северном море. Капитанов задержала полиция по подозрению в контрабандной перевозке людей.

В прошлом году Украинцы причастны к перевозке нелегалов в Британии: детали расследования

Суда с нелегалами часто задерживают пограничники

В полиции Нидерландов подтвердили, что такой случай – не исключение, в последнее время судов с нелегалами задерживали уже несколько раз. Практически всегда целью их путешествия является именно Великобритания.