Парусную яхту с одиннадцатью мигрантами задержали в Северном море. Двое украинцев управляли этим судном.

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Контрабанда нелегалов на яхте

Задержали яхту нидерландская полиция и таможенные следователи. Обоих капитанов судна, которые оказались гражданами Украины, задержала пограничная полиция. Их подозревают в контрабанде людей.

Представитель полиции в комментарии СМИ подтвердил, что парусник направлялся в Великобританию. По его словам, это не первый такой случай у берегов Нидерландов.

В последнее время было остановлено несколько парусных судов контрабандистов людей у берегов Нидерландов,

– заявил он.

По словам правоохранителей, Великобритания практически всегда является страной, куда направляются мигранты. "Перевозчики" нелегалов все чаще пытаются переправить их именно на морском транспорте – в частности, как в этом случае, на парусных яхтах.

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