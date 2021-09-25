Парусную яхту с одиннадцатью мигрантами задержали в Северном море. Двое украинцев управляли этим судном.
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Контрабанда нелегалов на яхте
Задержали яхту нидерландская полиция и таможенные следователи. Обоих капитанов судна, которые оказались гражданами Украины, задержала пограничная полиция. Их подозревают в контрабанде людей.
Представитель полиции в комментарии СМИ подтвердил, что парусник направлялся в Великобританию. По его словам, это не первый такой случай у берегов Нидерландов.
В последнее время было остановлено несколько парусных судов контрабандистов людей у берегов Нидерландов,
– заявил он.
По словам правоохранителей, Великобритания практически всегда является страной, куда направляются мигранты. "Перевозчики" нелегалов все чаще пытаются переправить их именно на морском транспорте – в частности, как в этом случае, на парусных яхтах.
Украинцы и нелегалы в Великобритании: дело 2020 года
- Вблизи побережья Великобритании в ноябре 2020 обнаружили судно, на котором перевозили нелегальных мигрантов.
- Операцию проводили британские пограничники и Нацагентство борьбы с преступностью.
- Среди фигурантов дела есть и граждане Украины: из трех членов экипажа двое – украинцы.
- Совместное расследование по этому делу проводят британские и украинские полицейские.