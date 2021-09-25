Вітрильну яхту з одинадцятьма мігрантами затримали у Північному морі. Двоє українців керували цим судном.

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Контрабанда нелегалів на яхті

Затримали яхту нідерландська поліція та митні слідчі. Обох капітанів судна, які виявилися громадянами України, затримала прикордонна поліція. Їх підозрюють у контрабанді людей.

Речник поліції у коментарі ЗМІ підтвердив, що вітрильник прямував до Великої Британії. За його словами, це не перший такий випадок біля берегів Нідерландів.

Останнім часом було зупинено кілька вітрильних суден контрабандистів людей біля берегів Нідерландів,

– заявив він.

За словами правоохоронців, Велика Британія практично завжди є країною, куди прямують мігранти. "Перевізники" нелегалів дедалі частіше намагаються переправити їх саме морським транспортом – зокрема, як у цьому випадку, вітрильними яхтами.

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