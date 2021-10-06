У Франції затримали судно з кокаїном, в екіпажі – українець, – МЗС

Правоохоронці Франції 4 жовтня затримали поблизу Дюнкерка екіпаж судна M/V TRUDY. Серед підозрбваних у контрабанді наркотиків є й громадянин України.

Про це в коментарі 24 каналу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Він наголосив, що посольство України вже займається цією справою і надає консульську та правову допомогу.

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Посольство України вже зайнялось справою

Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем. Консули контактують із французькими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин,

– наголосив речник МЗС,

Зазначимо, що раніше французькі ЗМІ повідомляли про судно, яке перевозило близько однієї тонни кокаїну. На таку знахідку натрапили французькі митники.

Затримали весь екіпаж – 20 осіб

Одразу затримали і весь екіпаж з 20 осіб, у складі якого були громадяни Росії, Філіппін, Єгипту, Ефіопії, і України. Судно йшло під прапором Ліберії з Бразилії. Поки що TRUDY під арештом в порту Дюнкерка.

Тим часом У Києві поліцейські затримали іноземку, яка торгувала наркотиками через інтернет

Раніше українця затримали у Нідерландах

Зазначимо, що раніше громадянина України затримали у Нідерландах. Капітана вітрильного судна підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів морем. Поки що чоловіка взяли під варту на 2 місяці.