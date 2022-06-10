Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы, – СМИ
Источник:Le Parisien
Франция может стать посредником между Украиной и Россией, чтобы разблокировать работу Одесского порта. Россия блокирует украинские порты, что препятствует вывозу зерна и обуславливает продовольственный кризис в мире.
Франция настаивает, что ООН должна взять на себя лидерство в этом вопросе
В Елисейском дворце заявили, что Франция готова присоединиться к операции по снятию блокады порта в Одессе и поспособствовать законному вывозу украинского зерна.
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Советник президента Франции заявил, что его страна ведет переговоры, чтобы получить безопасный доступ в порт в Одессе.
Мы ведем переговоры со сторонами, чтобы состоялась операция, которая позволит получить безопасный доступ к Одесскому порту, то есть позволит судам пройти несмотря на то, что море заминировано,
– сказал советник Эммануэля Макрона.
В Макроне заявили, что продовольственная тема касается всех стран и лидером в этом вопросе должна выступить Организация Объединенных Наций.
Что известно о продовольственном кризисе
- Россия заменяла Черное море и сконцентрировала свои корабли, блокирующие работу украинских портов. Украина не может экспортировать зерно в другие страны мира. Также российские обстрелы нанесли разрушения украинской железной дороге, что создает проблему для экспорта через западные границы.
- Президент России Владимир Путин считает, что проблем с вывозом зерна из Украины нет . В качестве альтернативного пути экспорта он цинично предложил Беларусь, с территории которой россияне бомбят Украину.
- Важно отметить, что Россия ворует украинское зерно и пытается его продать другим странам. Министерство аграрной политики и продовольствия зафиксировало кражу россиянами 500 тысяч тонн пшеницы .
- Президент Владимир Зеленский информировал, что Украине удалось отследить маршруты ворованного зерна . Киев пригрозил санкциями странам, которые захотят купить украденное зерно.
- По словам президента, Украина ведет переговоры с Великобританией и Турцией , чтобы обеспечить вывоз зерна.
- В России заявили, что готовы провести в Стамбуле встречу с Украиной , Турцией и ООН, но заявили, что это ничего не даст. В Кремле открещиваются под причастностью к продовольственному кризису.