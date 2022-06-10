Франція готова брати участь в операції з розблокування порту Одеси, – ЗМІ
Джерело:Le Parisien
Франція може стати посередником між Україною та Росією, щоб розблокувати роботу Одеського порту. Росія блокує українські порти, що перешкоджає вивезенню зерна та зумовлює продовольчу кризу у світі.
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У Єлисейському палаці заявили, що Франція готова приєднатися до операції зі зняття блокади порту в Одесі та сприяти законному вивезенню українського зерна.
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Радник президента Франції заявив, що його країна веде переговори, щоб отримати безпечний доступ до порту в Одесі.
Ми ведемо переговори зі сторонами, щоб відбулася операція, яка дозволить отримати цілковито безпечний доступ до Одеського порту, тобто надасть змогу суднам пройти попри те, що море заміноване,
– сказав радник Еммануеля Макрона.
У Макрона заявили, що продовольча тема стосується всіх країн і лідером у цьому питання повинна виступити Організація Об'єднаних Націй.
Що відомо про продовольчу кризу
- Росія замінувала Чорне море та сконцентрувала свої кораблі, що блокує роботу українських портів. Україна не може експортувати зерно до інших країн світу. Також російські обстріли завдали руйнувань українській залізниці, що створює проблему для експорту через західні кордони.
- Президент Росії Володимир Путін вважає, що проблем з вивезенням зерна з України немає. Як альтернативний шлях експорту він цинічно запропонував Білорусь, з території якої росіяни бомбардують Україну.
- Важливо зазначити, що Росія краде українське зерно та намагається його продати іншим країнам. Міністерство аграрної політики та продовольства зафіксувало крадіжку росіянами 500 тисяч тонн пшениці.
- Президент Володимир Зеленський інформував, що Україні вдалося відстежити маршрути краденого зерна. Київ пригрозив санкціями країнам, які захочуть купити крадене зерно.
- За словами президента, Україна веде перемовини з Британією та Туреччиною, щоб забезпечити вивезення зерна.
- У Росії заявили, що готові провести у Стамбулі зустріч з Україною, Туреччиною та ООН, але заявили, що це нічого не дасть. У Кремлі відхрещуються під причетності до продовольчої кризи.
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