Умер "самый добрый судья мира": Фрэнк Каприо был любимцем миллионов
- В США в возрасте 88 лет умер известный судья Фрэнк Каприо, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.
- Каприо получил известность благодаря своему стилю правосудия и участию в телешоу "Пойманный в Провиденсе".
- Судья оставил после себя жену, пятерых детей, семеро внуков и двух правнуков, а его сын Дэвид призвал распространять доброту в память об отце.
В Соединенных Штатах в возрасте 88 лет умер знаменитый судья и звезда телевидения и соцсетей Фрэнк Каприо. Его семья сообщила, что причиной смерти стал рак поджелудочной железы.
С тяжелым заболеванием Каприо боролся с 2023 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал BBC.
Актуально Умер звезда "Бешеных псов" и "Убить Билла" Майкл Мэдсен
Что сделало Фрэнка Каприо популярным?
За более чем 40 лет работы в Род-Айленде Каприо получил славу благодаря своему уникальному стилю правосудия – сочетанию юмора и сострадания. Он всегда учитывал личные обстоятельства подсудимых, что принесло ему любовь миллионов.
Настоящую популярность судье принесло участие в телешоу "Пойманный в Провиденсе". Видео с которого стали вирусными в соцсетях, собирая миллиарды просмотров. За спокойную и сочувственную манеру ведения слушания судебных дел его называли "самым добрым судьей в мире".
Прощальное видео Каприо: смотреть
Фрэнк Каприо часто превращал судебные заседания в человечные истории: позволял детям садиться рядом с ним на скамью судьи, шутил с подсудимыми и даже выпустил мягкую игрушку "мини-судья" в собственном образе. В течение карьеры Каприо даже получил несколько номинаций на престижную телепремию "Эмми".
Сын судьи, Дэвид Каприо, поблагодарил поклонников за поддержку и призвал "распространять немного доброты" в память о его отце.
У Фрэнка Каприо осталась жена Джойс, с которой прожил почти 60 лет, пятеро детей, семеро внуков и двое правнуков.
Другие печальные потери за последнее время
- Британский актер Теренс Стэмп, известный ролями в фильмах "Супермен" и "Дом странных детей мисс Сапсан", умер в возрасте 87 лет. При жизни он также получил номинацию на "Оскар".
- Легендарный астронавт NASA Джеймс Ловелл, который прославился фразой "Хьюстон, у нас проблема", ушел из жизни 7 августа 2025 года. Его имя связано с миссией "Аполлон-13", во время которой благодаря слаженной работе его команды и наземного персонала удалось предотвратить трагедию.
- Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе умер через два месяца после того, как получил огнестрельное ранение во время предвыборной кампании в Боготе.