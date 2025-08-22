Укр Рус
22 августа, 14:40
Умер "самый добрый судья мира": Фрэнк Каприо был любимцем миллионов

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В США в возрасте 88 лет умер известный судья Фрэнк Каприо, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.
  • Каприо получил известность благодаря своему стилю правосудия и участию в телешоу "Пойманный в Провиденсе".
  • Судья оставил после себя жену, пятерых детей, семеро внуков и двух правнуков, а его сын Дэвид призвал распространять доброту в память об отце.

В Соединенных Штатах в возрасте 88 лет умер знаменитый судья и звезда телевидения и соцсетей Фрэнк Каприо. Его семья сообщила, что причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

С тяжелым заболеванием Каприо боролся с 2023 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал BBC.

Актуально Умер звезда "Бешеных псов" и "Убить Билла" Майкл Мэдсен

Что сделало Фрэнка Каприо популярным?

За более чем 40 лет работы в Род-Айленде Каприо получил славу благодаря своему уникальному стилю правосудия – сочетанию юмора и сострадания. Он всегда учитывал личные обстоятельства подсудимых, что принесло ему любовь миллионов.

Настоящую популярность судье принесло участие в телешоу "Пойманный в Провиденсе". Видео с которого стали вирусными в соцсетях, собирая миллиарды просмотров. За спокойную и сочувственную манеру ведения слушания судебных дел его называли "самым добрым судьей в мире".

Прощальное видео Каприо: смотреть

Фрэнк Каприо часто превращал судебные заседания в человечные истории: позволял детям садиться рядом с ним на скамью судьи, шутил с подсудимыми и даже выпустил мягкую игрушку "мини-судья" в собственном образе. В течение карьеры Каприо даже получил несколько номинаций на престижную телепремию "Эмми".

Сын судьи, Дэвид Каприо, поблагодарил поклонников за поддержку и призвал "распространять немного доброты" в память о его отце.

У Фрэнка Каприо осталась жена Джойс, с которой прожил почти 60 лет, пятеро детей, семеро внуков и двое правнуков.

