Однако наиболее известен Медсен благодаря своему сотрудничеству с Квентином Тарантино. Он снискал славу благодаря ролям дерзких негодяев в фильмах "Бешеные псы" и "Убить Билла: Часть 2", передает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Смерть Медсена

Актер умер утром 3 июля от сердечного приступа. Об этом сообщил его менеджер Рон Смит.

Напомним, что Майкл Мэдсен также сыграл в таких лентах, как

"Военные игры" (1983)

"Прирожденный талант" (1984)

"Дорз" (1991)

"Тельма и Луиза" (1991)

"Освободите Вилли" (1993)

"Вид" (1995)

"Донни Браско" (1997)

"Умри, но не сейчас" (2002)

"Город грехов" (2005)

"Очень страшное кино 4" (2006)



Слава – это обоюдоострый меч. Есть много благословений, но также много трудных моментов, которые с ней приходят. Думаю, это во многом из-за персонажей, которых я играл. Пожалуй, я был убедительнее, чем следовало бы. Люди действительно меня боятся. Они видят меня и говорят: "Ого, вот он!",

– говорил Мэдсен в 2018 году в интервью для THR.

Многие его последние фильмы были забыты.

"Иногда люди забывают, что нужно платить ипотеку, иногда – обучать детей. Не всегда можно выбирать лучший сценарий. Иногда участвуешь в проекте, в котором не стоило бы быть, и потом приходится жить с этим всю жизнь", – говорил актер.