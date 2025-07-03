Майкл Медсен, який здобув славу завдяки ролям зухвалих негідників у фільмах Квентіна Тарантіно "Скажені пси" та "Убити Білла: Частина 2", помер у четвер вранці від серцевого нападу, повідомив його менеджер Рон Сміт.