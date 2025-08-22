С тяжелым заболеванием Каприо боролся с 2023 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал BBC.

Что сделало Фрэнка Каприо популярным?

За более чем 40 лет работы в Род-Айленде Каприо получил славу благодаря своему уникальному стилю правосудия – сочетанию юмора и сострадания. Он всегда учитывал личные обстоятельства подсудимых, что принесло ему любовь миллионов.

Настоящую популярность судье принесло участие в телешоу "Пойманный в Провиденсе". Видео с которого стали вирусными в соцсетях, собирая миллиарды просмотров. За спокойную и сочувственную манеру ведения слушания судебных дел его называли "самым добрым судьей в мире".

Фрэнк Каприо часто превращал судебные заседания в человечные истории: позволял детям садиться рядом с ним на скамью судьи, шутил с подсудимыми и даже выпустил мягкую игрушку "мини-судья" в собственном образе. В течение карьеры Каприо даже получил несколько номинаций на престижную телепремию "Эмми".

Сын судьи, Дэвид Каприо, поблагодарил поклонников за поддержку и призвал "распространять немного доброты" в память о его отце.

У Фрэнка Каприо осталась жена Джойс, с которой прожил почти 60 лет, пятеро детей, семеро внуков и двое правнуков.

