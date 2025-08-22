З важким захворюванням Капріо боровся з 2023 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал BBC.

Що зробило Френка Капріо популярним?

За понад 40 років роботи у Род-Айленді Капріо здобув славу завдяки своєму унікальному стилю правосуддя – поєднанню гумору й співчуття. Він завжди враховував особисті обставини підсудних, що принесло йому любов мільйонів.

Справжню популярність судді принесла участь у телешоу "Впійманий у Провіденсі". Відео з якого стали вірусними у соцмережах, збираючи мільярди переглядів. За спокійну й співчутливу манеру ведення слухання судових справ його називали "найдобрішим суддею у світі".

Прощальне відео Капріо: дивитися

@dailymail Frank Caprio, the longtime judge who became an internet sensation for his compassion and wisdom on the bench, has died at the age of 88. His passing was confirmed on Wednesday by his son, Frank T. Caprio. Just hours before his death, Caprio had posted a video on Instagram, thanking his followers for their prayers as he announced he had a setback with his pancreatic cancer diagnosis and was back in the hospital #judge #cancer #health #judgefrankcarprio #sad #rip #instagram #post ♬ original sound - Daily Mail

Френк Капріо часто перетворював судові засідання на людяні історії: дозволяв дітям сідати поруч із ним на лаву судді, жартував із підсудними та навіть випустив м'яку іграшку "міні-суддя" у власному образі. Протягом кар'єри Капріо навіть отримав кілька номінацій на престижну телепремію "Еммі".

Син судді, Девід Капріо, подякував шанувальникам за підтримку і закликав "поширювати трохи доброти" на згадку про його батька.

У Френка Капріо залишилася дружина Джойс, з якою прожив майже 60 років, п'ятеро дітей, семеро онуків і двоє правнуків.

Інші сумні втрати за останній час

  • Британський актор Теренс Стемп, відомий ролями у фільмах "Супермен" та "Дім дивних дітей міс Сапсан", помер у віці 87 років. За життя він також отримав номінацію на "Оскар".
  • Легендарний астронавт NASA Джеймс Ловелл, який прославився фразою "Х'юстон, у нас проблема", пішов із життя 7 серпня 2025 року. Його ім'я пов'язане з місією "Аполлон-13", під час якої завдяки злагодженій роботі його команди та наземного персоналу вдалося запобігти трагедії.
  • Кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе помер через два місяці після того, як зазнав вогнепального поранення під час передвиборчої кампанії в Боготі.