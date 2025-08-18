Печальную новость подтвердила его семья. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Reuters.

Теренс умер утром 17 августа. В заявлении близкие актера отметили, что Стемп оставил после себя большое творческое наследие – как актерское, так и литературное.

Его работы еще долго будут вдохновлять людей. Просим уважать приватность нашей семьи в это трудное время,

– отметили родные Теренса.

Что известно о Теренсе Стэмпе?