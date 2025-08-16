Сообщает Show 24 со ссылкой на "Общественное Хмельницкий".
Мандзюк отметила, что готова объяснить свою позицию в полиции и предоставить все необходимые данные правоохранителям.
Также блогер сообщила, что рассматривает возможность подать встречное заявление на Гончаренко за клевету и сознательное искажение ее слов. По мнению Елены, действия политика вредят ее репутации, подвергают опасности семью и провоцируют вражду в обществе.
Конфликт с Гончаренко – это не о личном. Это о принципе: готовы ли мы, украинцы, закрывать глаза на толерирование российского в тылу и носителей этой пропаганды в украинском пространстве, или мы будем защищать свою государственность и культуру. Для меня ответ очевиден,
– отметила инфлюенсерка.
Что этому предшествовало?
- Дело в том, что скандал начался после комментария Мандзюк под одним из своих постов, где она заявила, что ее дети "могут отп*зд*ть другого ребенка, который говорит на языке террористов".
- Эти слова стали основанием для обращения к правоохранителям со стороны народного депутата Алексея Гончаренко. Он заявил, что такое высказывание является разжиганием вражды. По его заявлению полиция открыла уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.