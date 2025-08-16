Повідомляє Show 24 з посиланням на "Суспільне Хмельницький".
Мандзюк зазначила, що готова пояснити свою позицію у поліції та надати всі необхідні дані правоохоронцям.
Також блогерка повідомила, що розглядає можливість подати зустрічну заяву на Гончаренка за наклеп і свідоме перекручення її слів. На думку Олени, дії політика шкодять її репутації, наражають на небезпеку родину та провокують ворожнечу в суспільстві.
Конфлікт з Гончаренком – це не про особисте. Це про принцип: чи ми, українці, готові заплющувати очі на толерування російського в тилу та носіїв цієї пропаганди в українському просторі, чи ми захищатимемо свою державність і культуру. Для мене відповідь очевидна,
– зазначила інфлюенсерка.
Що цьому передувало?
- Річ у тім, що скандал розпочався після коментаря Мандзюк під одним зі своїх дописів, де вона заявила, що її діти "можуть відп*зд*ти іншу дитину, яка говорить мовою терористів".
- Ці слова стали підставою для звернення до правоохоронців з боку народного депутата Олексія Гончаренка. Він заявив, що такий вислів є розпалюванням ворожнечі. За його заявою поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.