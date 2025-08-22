Помер "найдобріший суддя світу": Френк Капріо був улюбленцем мільйонів
- У США у віці 88 років помер відомий суддя Френк Капріо, причиною смерті став рак підшлункової залози.
- Капріо здобув популярність завдяки своєму стилю правосуддя та участі у телешоу "Впійманий у Провіденсі".
- Суддя залишив після себе дружину, п'ятьох дітей, семеро онуків і двох правнуків, а його син Девід закликав поширювати доброту на згадку про батька.
У Сполучених Штатах у віці 88 років помер знаменитий суддя та зірка телебачення і соцмереж Френк Капріо. Його сім'я повідомила, що причиною смерті став рак підшлункової залози.
З важким захворюванням Капріо боровся з 2023 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал BBC.
Актуально Помер зірка "Скажених псів" і "Вбити Білла" Майкл Медсен
Що зробило Френка Капріо популярним?
За понад 40 років роботи у Род-Айленді Капріо здобув славу завдяки своєму унікальному стилю правосуддя – поєднанню гумору й співчуття. Він завжди враховував особисті обставини підсудних, що принесло йому любов мільйонів.
Справжню популярність судді принесла участь у телешоу "Впійманий у Провіденсі". Відео з якого стали вірусними у соцмережах, збираючи мільярди переглядів. За спокійну й співчутливу манеру ведення слухання судових справ його називали "найдобрішим суддею у світі".
Прощальне відео Капріо: дивитися
Френк Капріо часто перетворював судові засідання на людяні історії: дозволяв дітям сідати поруч із ним на лаву судді, жартував із підсудними та навіть випустив м'яку іграшку "міні-суддя" у власному образі. Протягом кар'єри Капріо навіть отримав кілька номінацій на престижну телепремію "Еммі".
Син судді, Девід Капріо, подякував шанувальникам за підтримку і закликав "поширювати трохи доброти" на згадку про його батька.
У Френка Капріо залишилася дружина Джойс, з якою прожив майже 60 років, п'ятеро дітей, семеро онуків і двоє правнуків.
Інші сумні втрати за останній час
- Британський актор Теренс Стемп, відомий ролями у фільмах "Супермен" та "Дім дивних дітей міс Сапсан", помер у віці 87 років. За життя він також отримав номінацію на "Оскар".
- Легендарний астронавт NASA Джеймс Ловелл, який прославився фразою "Х'юстон, у нас проблема", пішов із життя 7 серпня 2025 року. Його ім'я пов'язане з місією "Аполлон-13", під час якої завдяки злагодженій роботі його команди та наземного персоналу вдалося запобігти трагедії.
- Кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе помер через два місяці після того, як зазнав вогнепального поранення під час передвиборчої кампанії в Боготі.