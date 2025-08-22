У Сполучених Штатах у віці 88 років помер знаменитий суддя та зірка телебачення і соцмереж Френк Капріо. Його сім'я повідомила, що причиною смерті став рак підшлункової залози.

З важким захворюванням Капріо боровся з 2023 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал BBC.

Що зробило Френка Капріо популярним?

За понад 40 років роботи у Род-Айленді Капріо здобув славу завдяки своєму унікальному стилю правосуддя – поєднанню гумору й співчуття. Він завжди враховував особисті обставини підсудних, що принесло йому любов мільйонів.

Справжню популярність судді принесла участь у телешоу "Впійманий у Провіденсі". Відео з якого стали вірусними у соцмережах, збираючи мільярди переглядів. За спокійну й співчутливу манеру ведення слухання судових справ його називали "найдобрішим суддею у світі".

Прощальне відео Капріо: дивитися

Френк Капріо часто перетворював судові засідання на людяні історії: дозволяв дітям сідати поруч із ним на лаву судді, жартував із підсудними та навіть випустив м'яку іграшку "міні-суддя" у власному образі. Протягом кар'єри Капріо навіть отримав кілька номінацій на престижну телепремію "Еммі".

Син судді, Девід Капріо, подякував шанувальникам за підтримку і закликав "поширювати трохи доброти" на згадку про його батька.

У Френка Капріо залишилася дружина Джойс, з якою прожив майже 60 років, п'ятеро дітей, семеро онуків і двоє правнуків.

