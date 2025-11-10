В Верховной Раде зарегистрировали постановления об увольнении министров Галущенко и Гринчук

В Верховной Раде зарегистрировали проекты постановлений об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Почему Галущенко и Гринчук могут уволить?

Соответствующие документы зарегистрировали под регистрационными номерами 14200 и 14201, инициатором стал Ярослав Железняк.

В Парламенте зарегистрировано два моих постановления об увольнении Германа Галущенко и Светланы Гринчук. С должности Министра юстиции и Министра энергетики,

– написал нардеп в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что ближайшее заседание Верховной Рады состоится 18 ноября.

Сейчас на сайте парламента еще нет непосредственно документов и пояснительных записок к ним. Однако Железняк подчеркнул, что предлагает уволить Галущенко за "системную коррупцию, провал подготовки к защите энергетики и связи с предателем Деркачем".

Относительно Светланы Гринчук, нардеп отметил, что она якобы является "представителем интересов Миндича в Правительстве", а до этого представляла его интересы на должности Министра экологии.

Сама Гринчук также уже прокомментировала ситуацию.

Я не буду на это реагировать, потому что я не понимаю претензий. бы не хотела реагировать на домыслы, которые публикуются, и на заявления, которые делаются. Я делаю свою работу,

– подчеркнула она во время брифинга.

Что известно о масштабной коррупции в энергетике?