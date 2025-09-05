5 сентября, 17:11
"Наглости нет предела": в МИД отреагировали на заявление Путина о "гарантиях безопасности" для России
Основные тезисы
- МИД Украины считает заявление Путина о необходимости "гарантий безопасности" для России абсурдным, указывая на "наглость" России.
- Путин пригрозил атаковать иностранные силы в Украине и отметил, что Россия будет придерживаться договоренностей по долгосрочному миру, включая гарантии безопасности для обеих стран.
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что для завершения войны против Украины якобы нужны гарантии безопасности и для России.
Это назвали абсурдным заявлением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
Как заявление Путина прокомментировали в МИД?
Как сообщил во время брифинга 5 сентября представитель МИД Георгий Тихий, подобные утверждения выглядят абсурдными.
Он заявил, что "российской наглости нет предела".
Гарантий безопасности России от чего? От самой себя? Это абсурд. Просто российской наглости нет предела,
– отметил он.
Путин хочет "гарантий безопасности" для России: что известно
- Путин пригрозил атаковать иностранные силы в Украине, заявив, что они будут считаться законными целями для России. Он добавил, что в случае достижения договоренностей по долгосрочному миру, никакого смысла в пребывании иностранных войск в Украине не будет. Диктатор цинично подчеркнул, что, мол, пусть никто не сомневается в том, что Россия будет придерживаться всех договоренностей по Украине.
- Он заверил, что будет уважать те гарантии безопасности, которые "должны быть выработаны и для России, и для Украины".