Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що для завершення війни проти України нібито потрібні гарантії безпеки і для Росії.

Це назвали абсурдною заявою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

Як заяву Путіна прокоментували у МЗС?

Як повідомив під час брифінгу 5 вересня речник МЗС Георгій Тихий, подібні твердження виглядають абсурдними.

Він заявив, що "російській наглості не має меж".

Гарантій безпеки Росії від чого? Від самої себе? Це абсурд. Просто російській наглості немає меж,

– зазначив він.

Путін хоче "гарантій безпеки" для Росії: що відомо