Дональд Трамп настаивает на том, что главным гарантом безопасности для Украины должна быть Европа. Сейчас обсуждают альтернативу 5 статьи НАТО, которая предусматривает совместный ответ Альянса в случае нападения.

В США откровенно говорят, что время под их "зонтиком безопасности" закончилось. Как рассказал в эфире 24 Канала политтехнолог Тарас Загородний, теперь Европа должна взять на себя основе расходы на оборону.

Какая модель гарантий действенная?

Европейцы хотят избежать полного финансирования войны. Понятно, что ключевой гарантией безопасности для Украины являются Вооруженные Силы, производство собственных ракет, техники, оружия. На все это нужны средства.

5 статья очень хитро написана. Там говорится, что если ты не хочешь кому-то помогать, то можешь этого не делать. Сначала будут консультации, а потом каждая страна определит свой вклад,

– отметил политтехнолог.

Альянс построен так, что если ты сильный и мощный, то с тобой будут вступать в союзы. Украине нужно мыслить именно так и становиться еще сильнее в военном смысле. Более того, вызывает серьезное беспокойство готовность европейской армии вступать в бой с россиянами.

Нам нужны люди, которые готовы воевать рядом с украинской армией. Например, как добровольцы. Европа может финансировать военных, которые приедут к нам из разных стран. Но пока такого желания нет.

От европейцев также нужны ядерные гарантии, в частности от Франции и Великобритании. Эта модель – с конкретной финансовой помощью – будет наиболее приемлемой для нас,

– отметил Тарас Загородний.

Американцы продолжают настаивать, что все вопросы безопасности должна решать Европа. Со своей стороны США готовы помогать, продавать оружие, но не более.

Какие гарантии безопасности предлагают Украине?