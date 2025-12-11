Укр Рус
24 Канал Новости Украины США с нами и поддерживают, – Зеленский о заседании "коалиции решительных" по гарантиям безопасности
11 декабря, 21:44
2

США с нами и поддерживают, – Зеленский о заседании "коалиции решительных" по гарантиям безопасности

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Состоялось заседание "коалиции решительных", где обсудили усиленные гарантии безопасности для Украины.
  • Зеленский отметил важность европейского сдерживания и участия Европы в создании эффективной модели гарантий.

В четверг, 11 декабря, состоялось заседание "коалиции решительных". Там обсудили, в частности, необходимость усиленных гарантий безопасности для Украины сейчас и в будущем.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского

Смотрите также Зеленский назвал два самых больших "камня преткновения" в мирном плане США

Какие результаты встречи "коалиции решительных"?

Владимир Зеленский подвел итоги заседания "коалиции решительных". Он подчеркнул, что такой формат становится основной поддержкой безопасности Украины как сейчас, так и в будущем.

По словам президента Зеленского, Украина стремится, чтобы гарантии безопасности включали действенные элементы европейского сдерживания и были надежными. А также, по его мнению, важна поддержка США, которая, мол, есть сейчас.

Никто не заинтересован в третьем вторжении России. И сейчас оборонная поддержка Украины особенно важна, потому что Россия атак не прекращает, и защиты жизни должно быть больше…
– сообщил лидер Украины.

Он добавил, что это является важным условием эффективной дипломатии и достижения справедливого мира.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что эффективная модель гарантий невозможна без участия Европы и всех стран "коалиции решительных".

Кроме того, украинская сторона сейчас работает над рамочным документом. Он, по словам Зеленского, должен быть "достаточно сильным", чтобы мог работать.

Над каким документом работает Украина?

  • Украина передала Соединенным Штатам собственный документ в ответ на мирный план Трампа. Сейчас в нем 20 пунктов, а также он предусматривает подготовку дополнительных документов для уточнения вопросов.

  • Владимир Зеленский отметил, что США стремятся как можно быстрее заключить мирное соглашение, но не выдвигали Украине никаких дедлайнов.

  • В то же время Трамп "очень разочарован" поведением Украины и России. Он настаивает не на новых переговорах, а на реальных действиях.