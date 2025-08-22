Украина, Европа и США провели звонок 21 августа. Украина вместе с европейскими союзниками достигли взаимопонимания с США.

О чем говорила Украина, США и ЕС?

Президент Украины Зеленский сообщил журналистам, что 21 августа был проведен разговор Украина – вся Европа – США. В результате переговоров есть определенные успехи по гарантиям безопасности Украины.

Мы достигли вместе со всеми нашими партнерами важного взаимопонимания с США. Соединенные Штаты готовы быть частью гарантий безопасности для Украины. И это впервые мы достигли именно такой готовности,

– сказал Зеленский.

Переговоры по содержанию будущих гарантий продолжаются ежедневно на уровне советников, военных и дипломатов.