США будуть частиною гарантій безпеки, – Зеленський про тристоронній дзвінок з Європою
- 21 серпня Україна, Європа та США провели тристоронню розмову, результатом якої стало досягнення взаєморозуміння щодо гарантій безпеки для України.
- США вперше висловили готовність бути частиною гарантій безпеки для України, переговори щодо цього питання продовжуються щоденно.
Україна, Європа та США провели дзвінок 21 серпня. Зеленський повідомив, що разом із європейськими союзниками досягли взаєморозуміння зі США.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та Марка Рютте.
Про що говорила Україна, США та ЄС?
Президент України Зеленський повідомив журналістам, що 21 серпня була проведена розмова Україна – вся Європа – США. В результаті перемовин є певні успіхи щодо гарантій безпеки Україні.
Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі США. Сполучені Штати готові бути частиною гарантій безпеки для України. І це вперше ми досягли саме такої готовності,
– сказав президент.
Гарант держави додав, що переговори щодо змісту майбутніх гарантій тривають щодня на рівні радників, військових та дипломатів.
Президент уточнив, що під час дзвінка обговорювали конкретне наповнення гарантій безпеки для України. У п'ятницю, 22 серпня, за його словами, діалог продовжиться.
З останнього про гарантії безпеки для України
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із генсеком НАТО Марком Рютте підкреслив, що створення надійних гарантій безпеки для України є складним процесом, який потребує спільних рішень із міжнародними партнерами. Він навів приклад авіації, зауваживши, що наявних можливостей поки що недостатньо для повного захисту неба.
За словами Зеленського, наразі ще зарано робити висновки, які саме країни і які гарантії безпеки готові надати Україні.
Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що система гарантій має бути такою, щоб у Путіна навіть не виникало думки про повторний напад на Україну.
Зеленський вважає, що дієві гарантії безпеки для України повинні бути максимально наближеними до механізмів, передбачених статтею 5 НАТО.