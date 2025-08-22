Україна, Європа та США провели дзвінок 21 серпня. Зеленський повідомив, що разом із європейськими союзниками досягли взаєморозуміння зі США.

Про що говорила Україна, США та ЄС?

Президент України Зеленський повідомив журналістам, що 21 серпня була проведена розмова Україна – вся Європа – США. В результаті перемовин є певні успіхи щодо гарантій безпеки Україні.

Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі США. Сполучені Штати готові бути частиною гарантій безпеки для України. І це вперше ми досягли саме такої готовності,

– сказав президент.

Гарант держави додав, що переговори щодо змісту майбутніх гарантій тривають щодня на рівні радників, військових та дипломатів.

Президент уточнив, що під час дзвінка обговорювали конкретне наповнення гарантій безпеки для України. У п'ятницю, 22 серпня, за його словами, діалог продовжиться.

