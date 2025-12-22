Укр Рус
Если Зеленский пойдет на уступки: какими будут лучшие гарантии безопасности для Украины
22 декабря, 15:52
Если Зеленский пойдет на уступки: какими будут лучшие гарантии безопасности для Украины

Лілія Халаман
Основные тезисы
  • Самой эффективной формой сдерживания России являются ВСУ при поддержке западных союзников финансами и вооружением.
  • Гарантии безопасности без вступления в НАТО остаются сомнительными.

Отказ Украины от членства в НАТО без реальных гарантий безопасности будет восприниматься как слабость. Когда речь идет о ядерной державе как Россия, которая систематически нарушает договоры, реальные гарантии остаются сомнительными.

Британский журналист и писатель Дэвид Патрикаракос объяснил 24 Каналу, что самой эффективной формой сдерживания России остаются ВСУ при поддержке западных союзников финансами и вооружением.

Насколько реальны гарантии безопасности без вступления Украины в НАТО?

Теоретически отказавшись от членства в НАТО, Украина может получить гарантии безопасности.

"Гарантии на бумаге не похожи на те, которые я видел в Бахмуте, Кременной, Дебальцево или Харькове. Именно украинская жесткая сила удерживала россиян на разных фронтах, где я находился с украинскими бойцами", – отметил Патрикаракос.

Необходимо действовать в рамках договоров и законов, иначе наступит хаос, который Путин хочет посеять в Европе и на Западе.

Россия, безусловно, останется ядерной державой, и с этим нужно смириться. Самым большим сдерживающим фактором за последние 11 лет, особенно после полномасштабного вторжения в 2022 году, стала способность Украины предотвратить полный захват страны Россией, 
– сказал Патрикаракос.

Если Зеленского заставят пойти на уступки и сесть за стол переговоров, лучшее, на что может надеяться Украина – это достаточные гарантии, и в случае их нарушения Путиным политическое давление на союзников будет настолько сильным, что они будут вынуждены принять меры в защиту Украины.

Что еще известно о потенциальных гарантиях для Украины?

  • Европейские страны обсуждают размещение своих войск в Украине для сдерживания потенциальной агрессии России, но инициатива имеет разные уровни поддержки среди лидеров. НАТО уточняет детали возможного развертывания.
  • США предлагают Украине многоуровневую систему противовоздушной обороны и поддержку союзнической авиации для сдерживания угроз.
  • Зеленский отметил, что Украина не сможет самостоятельно содержать армию численностью 800 тысяч человек и рассчитывает на частичную поддержку партнеров.