Отказ Украины от членства в НАТО без реальных гарантий безопасности будет восприниматься как слабость. Когда речь идет о ядерной державе как Россия, которая систематически нарушает договоры, реальные гарантии остаются сомнительными.

Британский журналист и писатель Дэвид Патрикаракос объяснил 24 Каналу, что самой эффективной формой сдерживания России остаются ВСУ при поддержке западных союзников финансами и вооружением.

Насколько реальны гарантии безопасности без вступления Украины в НАТО?

Теоретически отказавшись от членства в НАТО, Украина может получить гарантии безопасности.

"Гарантии на бумаге не похожи на те, которые я видел в Бахмуте, Кременной, Дебальцево или Харькове. Именно украинская жесткая сила удерживала россиян на разных фронтах, где я находился с украинскими бойцами", – отметил Патрикаракос.

Необходимо действовать в рамках договоров и законов, иначе наступит хаос, который Путин хочет посеять в Европе и на Западе.

Россия, безусловно, останется ядерной державой, и с этим нужно смириться. Самым большим сдерживающим фактором за последние 11 лет, особенно после полномасштабного вторжения в 2022 году, стала способность Украины предотвратить полный захват страны Россией,

– сказал Патрикаракос.

Если Зеленского заставят пойти на уступки и сесть за стол переговоров, лучшее, на что может надеяться Украина – это достаточные гарантии, и в случае их нарушения Путиным политическое давление на союзников будет настолько сильным, что они будут вынуждены принять меры в защиту Украины.

Что еще известно о потенциальных гарантиях для Украины?