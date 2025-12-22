Якщо Зеленський піде на поступки: якими будуть найкращі гарантії безпеки для України
- Найефективнішою формою стримування Росії є ЗСУ за підтримки західних союзників фінансами та озброєнням.
- Гарантії безпеки без вступу до НАТО залишаються сумнівними.
Відмова України від членства в НАТО без реальних гарантій безпеки сприйматиметься як слабкість. Коли йдеться про ядерну державу як Росія, яка систематично порушує договори, реальні гарантії залишаються сумнівними.
Британський журналіст та письменник Девід Патрікаракос пояснив 24 Каналу, що найефективнішою формою стримування Росії залишаються ЗСУ за підтримки західних союзників фінансами та озброєнням.
Наскільки реальними є гарантії безпеки без вступу України до НАТО?
Теоретично відмовившись від членства в НАТО, Україна може отримати гарантії безпеки.
"Гарантії на папері не схожі на ті, які я бачив у Бахмуті, Кремінній, Дебальцевому чи Харкові. Саме українська жорстка сила утримувала росіян на різних фронтах, де я перебував з українськими бійцями", – зауважив Патрікаракос.
Необхідно діяти в межах договорів і законів, інакше настане хаос, який Путін хоче посіяти в Європі та на Заході.
Росія, безумовно, залишиться ядерною державою, і з цим потрібно змиритися. Найбільшим стримувальним фактором за останні 11 років, особливо після повномасштабного вторгнення у 2022 році, стала здатність України запобігти повному захопленню країни Росією,
– сказав Патрікаракос.
Якщо Зеленського змусять піти на поступки та сісти за стіл переговорів, найкраще, на що може сподіватися Україна – це достатні гарантії, і у разі їх порушення Путіним політичний тиск на союзників буде настільки сильним, що вони будуть змушені вжити заходів на захист України.
Що ще відомо про потенційні гарантії для України?
- Європейські країни обговорюють розміщення своїх військ в Україні для стримування потенційної агресії Росії, але ініціатива має різні рівні підтримки серед лідерів. НАТО уточнює деталі можливого розгортання.
- США пропонують Україні багаторівневу систему протиповітряної оборони та підтримку союзницької авіації для стримування загроз.
- Зеленський наголосив, що Україна не зможе самостійно утримувати армію чисельністю 800 тисяч осіб і розраховує на часткову підтримку партнерів.