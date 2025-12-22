Відмова України від членства в НАТО без реальних гарантій безпеки сприйматиметься як слабкість. Коли йдеться про ядерну державу як Росія, яка систематично порушує договори, реальні гарантії залишаються сумнівними.

Британський журналіст та письменник Девід Патрікаракос пояснив 24 Каналу, що найефективнішою формою стримування Росії залишаються ЗСУ за підтримки західних союзників фінансами та озброєнням.

Дивіться також: Обговорюються деталі: у НАТО розповіли про готовність направити миротворців до України

Наскільки реальними є гарантії безпеки без вступу України до НАТО?

Теоретично відмовившись від членства в НАТО, Україна може отримати гарантії безпеки.

"Гарантії на папері не схожі на ті, які я бачив у Бахмуті, Кремінній, Дебальцевому чи Харкові. Саме українська жорстка сила утримувала росіян на різних фронтах, де я перебував з українськими бійцями", – зауважив Патрікаракос.

Необхідно діяти в межах договорів і законів, інакше настане хаос, який Путін хоче посіяти в Європі та на Заході.

Росія, безумовно, залишиться ядерною державою, і з цим потрібно змиритися. Найбільшим стримувальним фактором за останні 11 років, особливо після повномасштабного вторгнення у 2022 році, стала здатність України запобігти повному захопленню країни Росією,

– сказав Патрікаракос.

Якщо Зеленського змусять піти на поступки та сісти за стіл переговорів, найкраще, на що може сподіватися Україна – це достатні гарантії, і у разі їх порушення Путіним політичний тиск на союзників буде настільки сильним, що вони будуть змушені вжити заходів на захист України.

Що ще відомо про потенційні гарантії для України?